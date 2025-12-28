Efemérides Paceña

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

Un día como hoy, 28 de diciembre de 1980 se realizó la Presentación del Templo de la Asamblea Cristiana en José C. Paz, sito en la calle Héctor Arregui (entonces Florida) N° 5, templo que había comenzado a construirse el 5 de mayo de 1979, a cargo del Anciano Luis Mariano. La obra la sigue hoy un cuerpo de Ancianos presidido por Leonardo Rubén Mariano.

La Iglesia está federada en todo el país con otras siete centrales.

Posee una banda que fue declarada de interés provincial y una orquesta para los servicios religiosos.

La Central de José C. Paz posee 25 filiales, 1 mision en Bajo Lindo, Santiago del Estero y 2 establecimientos educativos, uno en Los Polvorines y otro en 25 de Mayo (Bs. As.)

Así, el que escribe esta nota, fue docente, director de nivel secundario, superior y educación a distancia. En la actualidad es asesor y relaciones institucionales de dicha organización.