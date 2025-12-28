En Dique Luján, Julio Zamora acompañó la edición de verano del Taller Turístico Tigre

La jornada reúne a prestadores turísticos de diversos rubros: gastronómicos, alojamientos, navegaciones, entre otros, junto a instituciones académicas y agencias invitadas, en un espacio de intercambio orientado a potenciar la oferta turística del distrito. El jefe comunal recorrió los stands y dialogó con los presentes sobre los desafíos que atraviesa el sector.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, participó de la edición de verano del Taller Turístico Tigre, donde recorrió cada stand y acompañó el desarrollo de una propuesta que busca impulsar la actividad turística del distrito. Participaron instituciones locales y del sector, entre ellas el MAT, UNSAM, UCES, CACIT, Avril Assistance y la Asociación de Agencias de Viajes del Gran Buenos Aires, junto a agencias de distintas localidades, estudiantes y pasantes universitarios.

“Fue un encuentro muy valioso con prestadores que se van sumando a esta propuesta del Municipio de Tigre, que busca reunir a toda la comunidad del sector y seguir elevando la calidad de la oferta local. Incorporamos nuevos prestadores y contamos con la participación de universidades que brindan formación, como la Universidad de San Martín. Todo esto contribuirá a mejorar la atención y la experiencia de quienes visitan nuestra ciudad”, afirmó Zamora en la iniciativa llevada adelante en el Salón Dique Loreto.

Y agregó: “Nuestro objetivo es ampliar los horizontes de Tigre y posicionar su oferta en todo el país. Queremos mostrar que el distrito tiene mucho más para ofrecer que lo tradicionalmente conocido: además del Puerto de Frutos y el Delta, hay prestadores, espacios y propuestas nuevas, así como visitas muy interesantes para quienes eligen recorrer el distrito”.

Durante el evento, la UCES ofreció una charla sobre la Licenciatura en Turismo y su propuesta académica, aportando información clave para futuros profesionales del sector. Además, se realizó la entrega de distinciones a prestadores gastronómicos que, además de participar de estas instancias formativas, trabajan diariamente en conjunto con el área de Turismo en acciones de promoción del destino, iniciativas colaborativas y capacitaciones en el marco del Sistema de Calidad Turística.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla, destacó: “Tigre tiene muchísimo para ofrecer y para seguir creciendo, no solo en lo que ya es conocido —como el puerto, la costa o el Delta— sino también en nuevas propuestas que queremos instalar para generar empleo, desarrollo y acompañar el crecimiento de la ciudad. Estoy muy contento con el trabajo del equipo del área, que hizo un esfuerzo enorme para que esta jornada sea posible”.

En paralelo, se realizó la entrega de certificados de las capacitaciones dictadas este año en conjunto con la UNSAM, destacando el compromiso de quienes continúan formándose para brindar servicios de excelencia y consolidar un turismo de calidad en el distrito.

“La idea es que todos los prestadores puedan sostener una mejora continua, revisando el trabajo del año y los objetivos que queremos alcanzar. Por eso impulsamos distintas capacitaciones junto a la UNSAM, como Experiencia del Cliente, Marketing Digital e idiomas, y también formación en Manipulación de Alimentos en articulación con el Municipio. A esto se suma la capacitación en RCP a través del programa Tigre Cuida tu Corazón, para incorporar herramientas de cuidado y prevención en los espacios turísticos”, expresó la directora general de Producción, Débora de Irahola.

Por su parte, Claudio Sánchez, gerente de la hostería Aire de Proa, afirmó: “Para nosotros es muy importante participar de estos espacios. Trabajamos mucho con el resto de los prestadores y estamos convencidos de que el trabajo entre el Municipio y el sector tiene que ser mancomunado; es la única manera de salir adelante. También valoramos muchas las capacitaciones que brinda la Universidad de San Martín. Somos usuarios de esas formaciones y es muy importante el apoyo del Estado y de la universidad con lo privado; es la forma”.

También estuvo presente el área del COT, que ofreció una exposición sobre ciberdelitos vinculados a estafas recurrentes y reforzó el trabajo articulado con los prestadores en materia de prevención y seguridad.