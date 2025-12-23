Para éstas fiestas…

Disposiciones en Tigre, Vicente López y San Isidro,

(*) Cronograma para la recolección de residuos durante las fiestas de Navidad en Tigre

A raíz de los feriados de estas celebraciones, se modificarán los horarios y días habituales. Miércoles 24 solo se realizará el servició hasta las 14h y el jueves 25 no habrá retiro de basura diurna y se retomarán las labores a partir de las 19h. A su vez, el programa del Gobierno local “Reciclá” trabajará con normalidad el 24 y no tendrá servicio el día 25.

(*) Vicente López se prepara para una Navidad sin pirotecnia, con una costa 100% peatonal y servicios de recolección diferenciados

Durante la semana de Navidad, los vecinos de Vicente López podrán disfrutar el Paseo de la Costa sin vehículos, ya que el acceso estará habilitado únicamente para la circulación peatonal.

En primer lugar, el paseo permanecerá cerrado al tránsito desde este martes 23 de diciembre a las 21 horas hasta el viernes 26 a las 6 horas. Mientras que durante el fin de semana también se habilitará de forma exclusiva para peatones desde ese mismo viernes a las 19 horas hasta el lunes 29 a las 6 horas.

De esta manera, los vecinos tendrán la oportunidad de acercarse a la costa para caminar al aire libre, andar en bicicleta o pasear con sus animales de compañía durante estas jornadas de celebración.

En este marco, como todos los años, el municipio impulsa la concientización para festejar sin el uso de pirotecnia ni fuegos artificiales. La iniciativa busca promover una Navidad inclusiva y cuidada, permitiendo que todas las personas, desde niños con autismo hasta adultos mayores, junto con los animales de compañía, puedan disfrutar de las fiestas sin sobresaltos.

Por último, la Municipalidad de Vicente López informa que el miércoles 24 de diciembre por Nochebuena no habrá recolección nocturna de residuos.

El equipo de Higiene Urbana retomará el servicio el jueves 25 de diciembre, por lo que se recomienda a los vecinos sacar sus residuos ese día desde las 19 horas y así mantener una ciudad limpia entre todos.

Ambos días habrá servicio de contenedores, y la recolección de montículos se llevará a cabo únicamente el miércoles 24 en los barrios de Olivos, La Lucila, Florida Oeste y Villa Martelli. El programa Día Verde no funcionará durante las dos jornadas.

Para mayor información o ante cualquier duda, los vecinos podrán comunicarse de manera gratuita al 147. También podrán chatear con VICENTE para conocer más sobre higiene urbana, a través del Whatsapp: 11 2287 3894.

(*) San Isidro: Cómo funcionarán los servicios de San Isidro durante la Navidad

Los servicios públicos municipales de San Isidro operarán con horarios especiales por el asueto del 24 y el feriado del 25 de diciembre. El sistema de Seguridad funcionará con normalidad mientras que las hospitales tendrán guardias activas.

Miércoles 24 de diciembre

Recolección de residuos: sin servicio

Ecoresiduos: normal

Licencias de conducir: cerrado

Estacionamiento medido: suspendido

Jueves 25 de diciembre

Recolección de residuos: con servicio

Ecoresiduos: normal

Licencias de conducir: cerrado

Estacionamiento medido: suspendido

Salud Pública

Los hospitales municipales funcionarán ambos días con guardias activas y atención de emergencias. Ante cualquier urgencia, los vecinos pueden comunicarse telefónicamente con el Sistema de Emergencia Municipal (SEM), llamando al 4512-3107 o al 107.

Seguridad

El Centro de Operaciones Municipal y la Patrulla funcionarán con normalidad. En caso de emergencias en la vía pública o en domicilios particulares, los vecinos pueden comunicarse al 4512-3333, o al whatsapp de Ojos en Alerta.