Los comerciantes de Tigre ratificaron su apoyo a Julio Zamora sobre la propuesta de limitación de altura enviada al Concejo Deliberante

El intendente Julio Zamora mantuvo un encuentro con la Cámara de Comercio e Industrial de Tigre (CACIT) para dialogar y debatir sobre el proyecto de ordenanza para regular las edificaciones. “Mucha gente está esperanzada en que dejemos este inconveniente judicial atrás para seguir adelante con el desarrollo del distrito”, señaló el jefe comunal.

Junto a su equipo de trabajo, el intendente Julio Zamora mantuvo un encuentro con comerciantes que pertenecen a la Cámara de Comercio e Industrial de Tigre (CACIT), quienes respaldaron enfáticamente la propuesta del Municipio para regular las edificaciones en altura, la cual fue enviada al HCD para su tratamiento.

“Fue una reunión muy buena con los integrantes de CACIT, charlando sobre el desarrollo urbano, de cómo pensamos la ciudad y de los desafíos que tenemos con nuestro proyecto de limitación de alturas para que se trate en el Honorable Concejo Deliberante lo antes posible y, de esa manera, permitir que Tigre siga creciendo”, manifestó Zamora.

Asimismo, el intendente explicó las consecuencias en la actividad económica y el empleo con la medida cautelar de suspensión en las El trabajo va de la mano del desarrollo urbano, por eso es muy importante que no se paren las obras y que sigamos adelante, con mucho cuidado frente a algún impacto negativo, pero sin detener el progreso de la ciudad”.

Junto al desarrollo urbano, se estima que cerca de 40.000 vecinos y vecinas en los próximos años se incorporarán al mundo del empleo, los cuales se verían perjudicados si se determinaran los emprendimientos urbanísticos a lo largo y ancho del territorio tigrense.

En el transcurso de la actividad – llevado adelante en la sede de CACIT – se realizó un repaso sobre el desarrollo urbanístico desde la aprobación del código de zonificación de 1996 hasta la actualidad. Posteriormente, los comerciantes pudieron efectuar un intercambio con las autoridades e interiorizarse sobre los pormenores del proyecto de ordenanza.

Pablo Senestrari, presidente del CACIT, agradeció la cercanía del intendente Zamora y Desde este espacio creemos que el desarrollo de una ciudad no se puede detener. Hay que avanzar planificadamente pensando en las generaciones jóvenes que quieren seguir viviendo en Tigre. Es clave mostrar un criterio que sea vivible para todos. Respaldamos un Municipio que Progresa”.

Natalia, productora de Muzza Filia, Nuestra fábrica provee un montón de negocios que están en la Costa de Tigre. La realidad es que no me parece buena idea que limiten a la gente que quiera vivir al partido. La urbanización es necesaria y todo aquel con el que habló quiere venir acá. Que la ciudad crezca es un bien para todos nosotros”.