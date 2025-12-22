Se realizó en Tigre el cierre de talleres destinados a personas con discapacidad

En el Centro de Rehabilitación Psicofísica para Adultos “Juana Azurduy” , el Municipio llevó a cabo una jornada abierta a toda la comunidad y con vecinos y vecinas que concurren al espacio. Estas actividades se dan en el marco de la semana de la discapacidad e inclusión.

El Municipio llevó adelante el cierre de los talleres que se realizan en Tigre centro. Los presentes pudieron visibilizar el trabajo realizado durante todo el año en los cursos de: alfabetización para adultos con discapacidad; estimulación cognitiva; rehabilitación post-acv; habilidades sociales; entre otros.

Estas actividades abiertas a toda la comunidad se desarrollan en el marco de la semana de la discapacidad e inclusión, y se realizaron con profesionales de la materia a cargo de cada curso.

El Centro “Juana Azurduy” fue creado por el Municipio para dar respuesta a adultos que requieren rehabilitación psicofísica y/o cardiovascular, con y sin discapacidad. A su vez, también el Gobierno local cuenta con el espacio Frida Kahlo que se ocupa de responder a la necesidad de diagnóstico y tratamiento de niños y niñas con problemas del desarrollo infantil y discapacidad motora.

Para más información podes comunicarte por mail a: [email protected] o por teléfono al número: 1131131759.