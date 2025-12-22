Más de 20.000 vecinos festejaron los 120 años de Vicente López

Fue con un gran show de luces y sin pirotecnia

Vicente López cerró el año celebrando su 120° aniversario con un multitudinario evento a la orilla del Río de la Plata, que se destacó por el uso de drones para un espectacular show de luces, y por continuar la tradición del municipio de no usar pirotecnia.

Más de 20.000 vecinos se acercaron en familia y con amigos a la intersección de Urquiza y el río, en el Paseo de la Costa, para disfrutar de un atardecer con música en vivo.

La intendenta Soledad Martínez estuvo presente para dar unas palabras en el festejo de aniversario: “Hoy Vicente López cumple 120 años de historia y de identidad que compartimos, y como se merece nuestra ciudad lo estamos festejando entre vecinos y personas que vinieron de otros lugares del conurbano acá en la costa de Vicente López”.

Y agregó: “Siempre decimos que este es el mejor lugar para vivir, lo han dicho muchos vecinos. Nosotros estamos orgullosos de Vicente López. Desde nuestro lugar, hacemos lo posible todos los días con mucho esfuerzo y humildad, para que cada vecino viva bien, feliz, con la mejor seguridad, salud y educación”.

Cabe destacar que en 2018 Vicente López fue el primer municipio en eliminar el uso de los fuegos artificiales, con el fin de que todas las personas, desde niños con autismo, o adultos mayores, hasta los animales de compañía, puedan disfrutar de un show sin ruidos ni estruendos, como parte de la concientización por el no uso de pirotecnia en las fiestas.

Acompañado por foodtrucks que acercaron propuestas gastronómicas variadas desde la tarde hasta la medianoche, el evento comenzó con la final de “Bandas de mi Barrio”, un concurso musical que todos los años busca generar un espacio para la promoción y difusión de las bandas locales.

Este año se consagró como ganadora la banda Jinete Lendrix. Se trata de un grupo emergente que se dedican a sus producciones y composiciones propias tomando el rock como género predilecto.

Más tarde se proyectó una serie de cortos audiovisuales que recorrieron la historia del municipio desde la voz de los vecinos, y también hubo tiempo para disfrutar de un impactante show de luces con drones.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de la reconocida Banda XXI, que hizo delirar a los presentes con sus grandes éxitos de cuarteto.

“Vicente López tiene mucho futuro por delante, lo hace grande su gente, cada vecino, cada institución y cada club con su esfuerzo de todos los días. En este 120° aniversario estamos orgullosos de representar a los vecinos”, concluyó Soledad Martínez.