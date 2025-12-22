San Isidro refuerza la seguridad en Las Lomas con 100 cámaras inteligentes de alta resolución

El Municipio multiplicó por más de ocho la cantidad de dispositivos en este barrio, al pasar de 12 unidades viejas a 100 modernas equipadas con inteligencia artificial. Esta iniciativa forma parte un ambicioso plan que, en lo que va de 2025, incorporó 2.000 equipos de última generación en todo el distrito.

En el marco del plan de modernización de su sistema de seguridad, el Municipio de San Isidro culminó la colocación de avanzadas cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial (IA) en el barrio Las Lomas. Esta zona elevó su cobertura de 12 equipos -muchos de ellos obsoletos- a 100 unidades de vanguardia.

La instalación de nuevas cámaras se centró en proteger las vías principales y los ingresos clave, abarcando arterias como Av. Márquez, Av. Rolón, Tomkinson, Diego Palma, Av. Segundo Fernández, Avellaneda, Sucre, Laprida, Lynch, Neyer, Don Bosco, Newbery y La Rábida.

Lo que distingue a estos dispositivos es su avanzada capacidad de análisis. Las nuevas unidades ofrecen resolución 4K, visión nocturna y tecnología multisensor. Mediante IA, identifican de forma automática matrículas y rostros, emitiendo notificaciones inmediatas al Centro de Operaciones Municipal (COM).

En los ingresos por el Ramal Tigre, se potenciaron las lectoras de patentes (LPR), que operan como barrera efectiva para identificar vehículos con órdenes de captura.

“Esto optimiza la intervención policial y minimiza las posibilidades de impunidad”, resaltaron autoridades municipales. En 2025, ya se incorporaron alrededor de 2.000 dispositivos nuevos. Con este progreso, San Isidro avanza hacia un total de 2.646 cámaras en el distrito, posicionándose como uno de los sistemas de vigilancia digital más robustos y sofisticados del Gran Buenos Aires.