Durante el 2025, más de 45 mil vecinos y vecinas disfrutaron los polideportivos del Municipio de Tigre

Los 19 establecimientos deportivos ofrecen diferentes disciplinas y actividades físicas para toda la comunidad. En diciembre, la gestión local organizó el cierre de actividades para celebrar lo aprendido en el año por los alumnos y alumnas.

El Municipio de Tigre celebró el cierre de actividades en los 19 polideportivos distribuidos en todo el distrito. Fueron más de 45.000 vecinos y vecinas los que disfrutaron de las propuestas deportivas durante el 2025.

Durante diciembre, el Municipio organizó muestras de cierres de actividades en los polideportivos ubicados en diferentes puntos de Tigre. Los interesados en comenzar actividades en el 2026 pueden dirigirse a su polideportivo más cercano para inscribirse:

-Polideportivo N°1 San Martín. Whatsapp: 11-2171-5366

Dirección: Riobamba 2497, Don Torcuato.

-Polideportivo N°2 Sarmiento. Whatsapp: 11-2170-5766

Dirección: Benito Lynch y Acceso Norte, Tigre Centro.

-Polideportivo N°3 Belgrano. Whatsapp: 11-2171-0273

Dirección: Los Gladiolos 2154, La Paloma. El Talar.

-Polideportivo N°4 Güemes. Whatsapp: 11-2170-4141

Dirección: Salta y Roca. Benavidez.

-Polideportivo N°5 R. Rojas. Whatsapp: 11-2171-1711

Dirección: Richieri 3000. Ricardo Rojas.

-Polideportivo N°6 M. Moreno. Whatsapp: 11-2170-5691

Dirección: Escobar 51. Troncos del Talar.

-Polideportivo N°7 Tercera Edad. Whatsapp: 11-2171-3098

Dirección: Milberg 665, Rincón de Milberg.

-Polideportivo N°8 Alte. Marrón. Whatsapp: 11-2171-1420

Dirección: Lavalleja 3051. El Talar.

-Polideportivo N°9 Zanón. Whatsapp: 11-2171-1668

Dirección: Lisandro de la Torre entre Pellegrini y Ventura Martínez, Don Torcuato.

-Polideportivo N°10 Gral. Pacheco. Whatsapp: 11-2171-4369

Dirección: Av. De los Constituyentes 3700. Gral Pacheco.

-Polideportivo N°11 Islas. Whatsapp: 11-2171-1316

Dirección: Río Capitán 34. Sección Islas del Delta.

-Polideportivo N°12 Dique Luján. Whatsapp: 11-2171-2907

Dirección: Jujuy 780, Dique Luján.

-Polideportivo N°13 Rincón. Whatsapp: 11-2171-5983

Dirección: Irala y Güemes. Rincón de Milberg.

-Polideportivo N°14 El Zorzal. Whatsapp: 11-2171-7107

Dirección: Lima 1550. El Zorzal.

-Polideportivo N°15 Zabala. Whatsapp: 11-2170-4168

Dirección: Freire esq. México, Benavídez.

-Polideportivo N°16 Gutiérrez. Whatsapp: 11-2171-3711

Dirección: Lacroze y Verdi. Don Torcuato.

-Polideportivo N°17 Delfo Cabrera. Whatsapp: 11-2171-1705

Dirección: Libertad 1823 y Brasil, Talar Sur.

-Polideportivo N°18 Ñato Errecart. Whatsapp: 11-2170-8840

Dirección: Mar Argentino 840. La Mascota, Benavídez.

-Programa de deporte incluido. Whatsapp: 11-2678-6947

Para participar de la Colonia Náutica Municipal destinada a adolescentes, que se realiza en el Club de Regatas Hispano Argentino, acercarse al Polideportivo N°2 Sarmiento.

Para más información, comunicarse con Deportes Tigre a través de sus redes sociales, Facebook: DeportesTigre e Instagram: @deporte.tigre.