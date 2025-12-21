Ultimas noticias del distrito de Tigre

Comuna de la Zona Norte del Gran Buenos Aires cuyo intendente es Julio Zamora

(*) En la sede de los Bomberos Voluntarios de Tigre centro, la secretaría de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, participó del acto de cierre del programa municipal Emprendedoras Rodantes, donde las vecinas recibieron el certificado correspondiente

“El intendente Julio Zamora trabaja con una política clara: acompañar a las familias ya la comunidad, pero en especial a las mujeres que necesitan de un apoyo para recuperar la confianza y emprender algo nuevo. Esto a las mujeres les permite reunirse y generar un espacio importante de encuentro”, destacó Gisela Zamora.

La actividad se llevó adelante junto a más de 160 participantes, donde los representantes del Poder Ejecutivo comunal lograron un balance de lo hecho durante el 2025 y los horizontes y desafíos que deberán transitar el próximo período.

“Esta es una política pública que atraviesa a las vecinas desde muchas perspectivas, donde se sienten acompañadas. El Municipio se acerca a los diferentes territorios de la ciudad mediante este tipo de actividades”, enfatizó la secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias, Nadia Olivieri.

Emprendedoras Rodantes es una iniciativa municipal que tiene como objetivo la formación de las vecinas en la creación de diversas artesanías, como así capacitaciones para desarrollar un emprendimiento propio y próspero en lo económico.

Los encuentros se llevan adelante en diferentes centros barriales de las localidades de El Talar, Dique Luján, Rincón de Milberg, Don Torcuato, Tigre centro y Benavídez. Los participantes cursan talleres de bisutería en hilo grabado, pintura, huerta, textil y tejido.

(*) Con motivo de continuar fortaleciendo la educación pública, Julio Zamora se reunió con directivos de escuelas de Tigre

El intendente de Tigre, Julio Zamora, estuvo presente en el evento “Conversaciones por la Gestión Educativa” que se realizó en el centro de la ciudad y donde participaron más de 40 directores de diversas escuelas del distrito.

“Se llevó adelante un buen intercambio que nos permite iniciar el año 2026 abordando muchos de los problemas que nos plantearon los directores, tanto vinculados al tema educativo, como a la infraestructura y también dilemas sociales que se van dando en los niños y en las familias”, destacó Zamora.

Y cerró: “En el encuentro se remarcó la importancia de las redes comunitarias en donde participan personas que ayudan en tareas de infancia y que complementan el trabajo que se hace en las escuelas”.

Durante el evento, que se llevó adelante en las instalaciones del CUT, los presentes intercambiaron experiencias e hicieron un balance de lo que fue el ciclo lectivo 2025 en los distintos niveles. También, se realizó un espacio de debate para continuar fortaleciendo el sistema educativo de Tigre en el año corriente.

La iniciativa busca fortalecer una construcción colectiva que permita proyectar líneas de acción, prioridades y desafíos para la gestión educativa del próximo año. A su vez, consolidar un marco de colaboración permanente entre el Municipio y las instituciones educativas.

(*) El Municipio de Tigre será sede del Campeonato Nacional Sub 23 de Atletismo

El Municipio de Tigre será sede del Campeonato Nacional de Atletismo Sub 23, que tendrá lugar en la Pista Municipal “Abel Acevedo”.

“Es un orgullo para Tigre ser sede de un Campeonato Nacional Sub 23 de Atletismo, ya que reafirma el trabajo que venimos realizando en materia deportiva. Contamos con una red de 19 polideportivos que garantizan el acceso a la actividad física en todo el distrito, y la Pista Municipal Abel Acevedo forma parte de esa labor sostenida que impulsamos desde el Municipio”, afirmó el intendente Julio Zamora.

Y agregó: “El deporte tiene un contenido social muy importante, al igual que la cultura y la educación. Son los tres ejes que venimos trabajando desde hace mucho tiempo como política de Estado y vamos a seguir en este camino”.

La competencia se desarrollará los días sábado 25 y domingo 26 de julio, y contará con la participación estimada de entre 400 y 450 atletas federados provenientes de distintos puntos del país, quienes competirán durante dos jornadas intensas de actividad.

Desde el Municipio de Tigre destacaron la importancia de esta designación, que pone en valor la pista municipal “Abel Acevedo” – la primera homologada internacionalmente en zona norte – y el trabajo que se viene realizando en materia deportiva, fortaleciendo el desarrollo del atletismo a nivel local y nacional.

(*) “Fermika”, la banda que se consagró ganadora del exitoso certamen municipal Tigre Canta Rock 2025

El Municipio de Tigre llevó adelante la final de Tigre Canta Rock, un certamen musical que tiene como objetivo promover la expresión artística, fortalecer la identidad cultural local y acompañar el crecimiento de las bandas emergentes del distrito, generando espacios de participación, visibilización y proyección profesional.

La edición 2025 del concurso contó con la participación de casi 100 bandas, consolidándose como una de las propuestas culturales más convocantes del año. Se desarrollaron ocho fechas correspondientes a la primera ronda de competencia y dos instancias semifinales, de las cuales surgieron las seis bandas finalistas que se midieron en el Teatro Pepe Soriano de Benavídez

Las bandas seleccionadas se presentaron ante el público en una jornada que celebró la música local y la diversidad artística del distrito. En la instancia decisiva participaron: Paracaidistas del Groove (Benavídez), Índiga (Benavídez), Sin Repuesto (Rincón de Milberg), Kinoto Gourmet (El Talar), Mason Dixon (General Pacheco) y Fermika (El Talar / Benavídez), resultando esta última la banda ganadora de la edición 2025.

Durante la instancia final se entregaron copas del primero al cuarto puesto en reconocimiento al desempeño artístico de las bandas participantes. Además, se otorgaron premios especiales que incluyeron la grabación de temas digitales y la realización de un videoclip para la banda ganadora, y la producción de un videoclip para el segundo lugar. Asimismo, el certamen contempla contrataciones para las seis bandas finalistas, como parte del acompañamiento institucional del Municipio de Tigre al desarrollo artístico y cultural del distrito.

(*) En el Centro Universitario Tigre, alumnos y alumnas recibieron certificados por la finalización de los cursos de Lenguas y Culturas Originarias

Con la presencia de autoridades del Municipio de Tigre, alumnos y alumnas que finalizaron los cursos de lenguas Mapuche, Qom y Moqoit recibieron sus respectivos certificados en el CUT.

El encuentro contó con la presencia de representantes de Pueblos Originarios, con quienes conversaron sobre la iniciativa y lo importante de este tipo de talleres y cursos que permiten fomentar la integración dentro de la comunidad local.

Durante el ciclo lectivo -que se realiza virtual y en el CUT- los estudiantes no solamente aprendieron de la lengua; sino también se interiorizaron en las culturas de cada uno de los sectores.

La actividad se realiza a través de la Dirección General de Derechos Humanos y de manera articulada con la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar. Los alumnos aprenden sobre las lenguas y culturas de Moqoit, Qom, Mapuzungum, Quechua y Guaraní.

(*) Junto al Municipio de Tigre, la Federación Argentina de Clubes y Entidades de Remo realizó el cierre del 2025

La Federación Argentina de Clubes y Entidades de Remo (FACER) realizó el tradicional brindis de fin de año en Tigre centro. El intendente Julio Zamora y autoridades del Municipio acompañaron a los dirigentes y representantes de instituciones en el cierre del 2025.

“Estamos celebrando el fin de un año muy bueno para FACER. Contamos con la presencia del secretario de Deportes de la Nación, con quien dialogamos sobre la pista de remo y la necesidad del saneamiento ya que precisamos que esté funcionando para las competiciones internacionales, nacionales y los clubes locales”, enfatizó Zamora.

Y continuó: “Tenemos varias actividades en común con todos los clubes de remo además de la Escuela Municipal, que es una puerta de entrada para que después los jóvenes que se entusiasmen con este deporte puedan ingresar a algunas de las instituciones”.

El evento se realizó en horas de la noche en la sede del Club Náutico Hacoaj, donde Zamora y su equipo de trabajo dialogaron con los presentes sobre la actualidad de la Pista Nacional de Remo y las problemáticas de las instituciones deportivas de la ciudad.

Por su parte, el presidente de FACER, Daniel Szylder, destacó: “Tigre es la ciudad del remo y nos sentimos cuidados. La Escuela Municipal es muy buena, tiene grandes resultados y también ayuda a que esos chicos, que por diferentes situaciones no ingresan a otras instituciones, lo hagan allí”.

(*) Junto a una multitud en el microestadio de Benavídez, el Municipio de Tigre llevó adelante el cierre de la temporada 2025 de la Escuela de Taekwondo

Iniciativa de la que participan cientos de vecinos y vecinas.

La subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, destacó la importancia de mantener durante muchos años la iniciativa del Gobierno local y cerró: “Se trata de una actividad que une a la comunidad de Tigre y esa es una política pública que siempre pregona el intendente Julio Zamora”.

Durante la jornada, los concurrentes a la Escuela Municipal de Taekwondo hicieron demostraciones de lo aprendido durante el año. El encuentro estuvo guiado por profesores locales. La iniciativa del Gobierno local se lleva adelante en los polideportivos de diferentes puntos de Tigre y congrega a personas entre los 6 y 17 años de edad.