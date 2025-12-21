Acassuso ascendió tras empatar con Deportivo Armenio

El Club Atlético Acassuso jugará la temporada 2026 en la Primera Nacional tras vencer por 2 a 1 a Deportivo Armenio en el global de la final del Reducido de la Primera B Metropolitana.

En una final dramática y con incidentes sobre el final, el Club Atlético Acassuso consiguió el ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino, tras vencer por 2 a 1 a Deportivo Armenio, en el resultado global por la final de la Primera B Metropolitana.

En el partido de ida, que se jugó el fin de semana pasado, los de San Isidro habían conseguido una ventaja mínima, tras imponerse por 1 a 0 con gol de Senn. En la final de vuelta que se jugó este domingo por la tarde en cancha de Armenio, el conjunto azul abrió el marcador rápido con gol de David Escalante de penal. Para agregarle suspenso al encuentro, Troxler igualó las cosas.

Sin embargo, para la felicidad del conjunto que dirige Darío Lema, logró sostener la ventaja por 2 a 1 en el resultado global y de esta forma, consiguió el ascenso a la Primera Nacional. Será la segunda vez en su historia que jugará en la segunda categoría del fútbol argentino, la última vez fue en 1946.

(*) Quiénes ascendieron a la Primera Nacional 2026

Desde la Primera B Metropolitana ascendió Midland que será la primera vez que juegue en la B Nacional y Acassuso, que ganó el reducido y volverá a la “B” tras 80 años. Desde el Federal A ascendieron Ciudad Bolivar y Atlético Rafaela.

SINTESIS

Formación de Dep. Armenio

(1) Iván López

(4) Nahuel Troxler

(2) Imanol Segovia

(6) Lucas Medina

(3) Simón Ávalos

(7) Gonzalo Maldonado

(8) Santino Lagomarsino

(5) Nahuel Sica

(10) Diego Barrionuevo

(9) Gonzalo Figueroa

(11) Jonathan Herrera

Suplentes

(12) Nahuel Nistal

(13) Julián Echeverria

(14) Iván Cardozo

(15) Cristian Goméz

(16) Maximiliano Orellana

(17) Ramón Gerez

(18) Luciano Villalva

(19) Tomás Jerez Sayago

(20) Tobías Luna

Entrenador: Marcelo Fuentes

Formación de Acassuso

Titulares

(1) Federico Tursi

(4) Juan Cruz Ponce de León

(2) Lucas Pioli

(6) Joel Ghirardello

(3) Alex Ruiz

(7) Lucas Rey

(5) David de Estefano

(8) Kevin Dubini

(10) Agustín Hermoso

(11) Felipe Senn

(9) David Escalante

Suplentes

(12) Juan Pablo Domínguez

(13) Juan Pablo Serrizuela

(14) Bruno Dordoni

(15) Elián Robles

(16) Jonathan Raccio

(17) Santiago Scacchi

(18) Bruno Miño

(19) Yair Gómez

(20) Tomás Habib

Entrenador: Ángel Darío Lema

FUENTE: TyC Sport / Aires de Santa Fé