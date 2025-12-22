Julio Zamora acompañó la Peña Folclórica “La Breñalera” en Benavídez

La jornada cultural se desarrolló en el Club 12 de Octubre con el objetivo de recaudar fondos para su participación en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, en representación del Municipio.

En el Club 12 de Octubre, el intendente de Tigre, Julio Zamora, y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, estuvieron presentes en la Peña Folklórica “La Breñalera”, organizada por el Ballet Folclórico El Breñal de Benavídez.

La actividad tuvo como finalidad reunir fondos para concretar el viaje del grupo al Festival Nacional de Folclore de Cosquín, que se desarrollará los días 11 y 12 de enero, donde representarán al distrito.

“Acompañamos a este grupo nacido en Benavídez en el año 2007, que una vez más volverá a representarnos en el escenario de Cosquín. Esto habla del trabajo muy arduo que realiza el grupo y de los resultados que obtiene. Poder bailar en el escenario mayor de la Argentina es algo muy importante para todos los vecinos y vecinas de Benavídez”, afirmó el jefe comunal.

Y Desde el Municipio acompañamos en logística y en todo lo que implica la organización del evento, apoyando en lo posible para que el sueño de bailar en Cosquín se haga realidad para todas las familias que hoy forman parte de esta peña”.

Durante el encuentro, vecinos y vecinas disfrutaron de una jornada cultural con música y danzas tradicionales, en el marco de una propuesta solidaria que busca acompañar el crecimiento del ballet, creada en el año 2007. La agrupación fue ganadora del certamen de conjuntos de danzas folklóricas, logro que les permitirá formar parte de uno de los eventos más importantes del folklore argentino.

Por su parte, la secretaría de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, estamos aquí junto a Julio ya nuestros vecinos y vecinas, que se acercaron a acompañar al Ballet El Breñal, que tiene un objetivo muy importante: poder representarnos en Cosquín. Para nosotros, esto forma parte de la identidad de los benavidenses y de los tigrenses, y es también una expresión de nuestra cultura. El deporte y la cultura son fundamentales en cualquier comunidad que quiera crecer”.

Actualmente, el ballet está conformado por 36 bailarines, quienes se preparan desde hace meses para este desafío, con ensayos y distintas actividades comunitarias.

Por su parte, el profesor del ballet, Lucas Gómez, estamos realmente contentos por el acompañamiento que estamos recibiendo a nivel cultural y disfrutando de un domingo que parecía que iba a ser lluvioso, pero era hermoso. Son muy pocos los grupos que logran estar ahí. Trabajamos durante todo el año con este objetivo y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos. Esperamos poder representar de la mejor manera”.