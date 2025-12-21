Vicente López suma 1300 rampas para una ciudad más inclusiva

El municipio de Vicente López avanza con su plan integral de mejoras en el espacio público para seguir fortaleciendo la circulación y la seguridad en las calles.

En lo que va del año ya se instalaron más de 1.300 rampas en distintos puntos del partido, que se suman a las más de 5.200 realizadas en los últimos años y alcanzan un total de más de 6.500 rampas colocadas en distintos puntos del partido.

La intendenta Soledad Martínez acompañó la instalación de las últimas rampas en Olivos. Desde allí, expresó: “En lo que va de este año ya instalamos 1300 rampas en todos los barrios, no dejamos ni un rincón de Vicente López, en el este y el oeste. Y en lo que va de este mandato ya son 6500 las rampas que instalamos en cada rincón de Vicente López. Vamos a seguir trabajando para mejorar el espacio de Vicente López en cada detalle”

Este programa forma parte de una política sostenida de renovación del espacio público, que contempla continuar con la instalación de nuevas rampas durante los próximos años. Para 2026 se proyecta ejecutar alrededor de 700 rampas adicionales, con el objetivo de alcanzar la cobertura total del municipio en 2029.

Desde el inicio de este plan se establecieron prioridades para la instalación de rampas: primero en zonas cercanas a escuelas, centros de salud y recorridos del transporte público, y luego en cada uno de los barrios para lograr una cobertura completa en toda la ciudad.

Los trabajos incluyen la colocación de rampas, la demarcación de sendas y la pintura de cordones, lo que mejora la seguridad y accesibilidad para personas con movilidad reducida, adultos mayores, familias con cochecitos y cualquier vecino que transite por las calles del municipio de forma más segura y ordenada.

Con estas acciones, Vicente López sigue impulsando una ciudad más inclusiva, ordenada y segura, poniendo en valor veredas, cruces y caminos que forman parte de la vida cotidiana de los vecinos. La gestión municipal trabaja de manera permanente para mejorar el espacio público y acompañar las necesidades de quienes viven, visitan y recorren cada barrio del partido.