Seguridad, recuperación del espacio público y modernización de los servicios

Son los ejes de los dos años de gestión de Ramón Lanús en San Isidro

Durante los primeros dos años de Ramón Lanús como intendente de San Isidro, el Municipio consolidó tres ejes principales de gestión: la seguridad como prioridad, la recuperación y mejora del espacio público, y la modernización de los servicios para los vecinos.

De cara al cierre de año, el intendente realizó un balance de gestión en el que destacó los logros en materia de gestión, sustentado en un fuerte compromiso con la transparencia, la austeridad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, que ha permitido generar ahorros históricos y duplicar los niveles de inversión municipal.

En materia de seguridad, Lanús destacó la consolidación de un nuevo sistema integral que posiciona a San Isidro dentro del AMBA como uno de los municipios con mayor inversión, tecnología y cobertura. En esa línea, está finalizando la instalación de 2.100 cámaras de videovigilancia HD con inteligencia artificial para alcanzar un total 2.646 cámaras cubriendo todo el distrito. Asimismo se sumaron 51 patrullas blindadas con última tecnología a la Patrulla Municipal, 331 nuevos agentes en las calles, más de 21.000 vecinos adheridos a Ojos en Alerta y 170 cámaras lectoras de patente. También se creó una nueva fuerza de seguridad dentro del municipio, Brigada de Operaciones Inmediatas (BOI), para detectar, combatir y dar respuesta rápida y eficaz contra bandas delictivas. Se reforzaron los operativos diarios y dinámicos, con 25.000 identificaciones por mes de personas sospechosas y con patrullas que llegan entre 5 y 7 minutos a cualquier llamado. Gracias a todas estas mejoras, aumentaron un 27% las detenciones, de las cuales 2 cada 3 detenciones son realizadas por la Patrulla Municipal.

En la recuperación del espacio público, se renovaron espacios emblemáticos con el Corredor Rolón, el Paseo Fleming, la Plazoleta Madre Teresa y las plazas Olazábal, General Manuel Belgrano y El Campito. Además, en los campos municipales se inauguraron 3 nuevas canchas de fútbol y se renovaron al 100% los natatorios. Se avanzó en la recuperación de hectáreas de costa ocupadas o de acceso restringido, con la inauguración del Paseo Costero 33 Orientales y la recuperación de terrenos públicos en Roque Sáenz Peña y Alvear. Con obras bien hechas, se ejecutó el plan de reparación de calles y veredas, realizando más de 470 obras de repavimentación y más de 30 puntos de preservación de adoquines.

En modernización y servicios, se redujo la burocracia eliminando más de 400 tasas y simplificando trámites: la renovación de la licencia de conducir ahora es en el día, y las habilitaciones comerciales son gratuitas y 100% online. Se invirtió en salud con más de 4.000 millones de pesos en nuevo equipamiento médico y obras para los 3 hospitales de San Isidro, además del lanzamiento del Programa 1000 días para el cuidado integral de los chicos y sus familias desde la concepción hasta los 2 años. Se amplió la oferta educativa, cultural y laboral: más de 300 niños asisten a jardines de jornada completa, se sumaron nuevas vacantes para salas de 2 años, se duplicó la matrícula de los Centros Faro, se mantuvieron propuestas culturales cerca de los vecinos en todas las localidades y se lanzó un Portal de Empleo para conectar empresas y personas.

“Sabemos que queda mucho por hacer, pero hoy podemos decir orgullosos que San Isidro está en movimiento y que cada día estamos un poco mejor. De cara al año 2026, ya tenemos nuestro presupuesto aprobado por mayoría en el Concejo que consolida el cambio en San Isidro, con más obras, más seguridad, más inclusión y más transparencia”, concluyó el intendente.