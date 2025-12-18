Con motivo de continuar fortaleciendo la educación pública, Julio Zamora se reunió con directivos de escuelas de Tigre

El intendente estuvo presente en el Centro Universitario Tigre (CUT) donde se realizó un balance de lo hecho durante el ciclo lectivo 2025. La propuesta tuvo como propósito promover un diálogo abierto y participativo con intercambios de ideas y experiencias.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, estuvo presente en el evento “Conversaciones por la Gestión Educativa” que se realizó en el centro de la ciudad y donde participaron más de 40 directores de diversas escuelas del distrito.

“Se llevó adelante un buen intercambio que nos permite iniciar el año 2026 abordando muchos de los problemas que nos plantearon los directores, tanto vinculados al tema educativo, como a la infraestructura y también dilemas sociales que se van dando en los niños y en las familias”, destacó Zamora.

Y cerró: “En el encuentro se remarcó la importancia de las redes comunitarias en donde participan personas que ayudan en tareas de infancia y que complementan el trabajo que se hace en las escuelas”.

Durante el evento, que se llevó adelante en las instalaciones del CUT, los presentes intercambiaron experiencias e hicieron un balance de lo que fue el ciclo lectivo 2025 en los distintos niveles. También, se realizó un espacio de debate para continuar fortaleciendo el sistema educativo de Tigre en el año corriente.

La directora de la Escuela Secundaria N° 20 de Ricardo Rojas, Marlene Penida, enfatizó en que se trató de un encuentro muy enriquecedor. Además, agregó: “Este año fue de un profundo acompañamiento en todo Tigre, nos ayudaron un montón desde el Municipio con distintas políticas. Los chicos asistieron a todas las propuestas que se hicieron desde el Gobierno local. Es súper valorable en la gestión”.

La iniciativa busca fortalecer una construcción colectiva que permita proyectar líneas de acción, prioridades y desafíos para la gestión educativa del próximo año. A su vez, consolidar un marco de colaboración permanente entre el Municipio y las instituciones educativas.