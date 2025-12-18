El HCD de San Fernando aprobó el Presupuesto 2026 y las Ordenanzas Fiscal e Impositiva

Por mayoría fueron aprobadas las ordenanzas que permiten al Municipio realizar grandes obras como la renovación de 7 Escuelas este verano, el Parque Industrial, un nuevo Centro Odontológico, los programas de viviendas reactivados, renovación de espacios verdes y brindar importantes servicios de seguridad, salud, educación, deportes, cultura y más.

En el Honorable Concejo Deliberante de San Fernando se desarrolló la Asamblea de Mayores Contribuyentes junto a concejales y vecinos, en la cual fueron aprobadas las Ordenanzas Fiscal e Impositiva. A continuación, en sesión ordinaria, el cuerpo legislativo sancionó el Presupuesto 2026 destinado al funcionamiento y desarrollo del Municipio de San Fernando.

Al respecto, el Presidente del HCD Santiago Ríos, explicó: “La verdad es que estamos muy contentos. El presupuesto es una herramienta muy importante para el programa de gobierno, para el departamento ejecutivo, para que el Intendente Juan Andreotti pueda ejecutar su plan de gobierno. Garantiza servicios muy necesarios hoy en día, con un hospital municipal trabajando muchísimo, los polideportivos, los jardines maternales, y obras muy importantes para el próximo año, como la renovación de 7 escuelas y la continuación del Parque Industrial”.

“El Presupuesto contempla la continuidad de las obras en las viviendas que fueron abandonadas por el actual gobierno nacional y que el Intendente Juan Andreotti tomó la decisión de terminar con fondos municipales”, comentó Ríos y agregó: “Se renovará el centro de salud de Gálvez, habrá una ampliación del hospital municipal, obras de remodelación de plazas, y muchas más. Estamos muy contentos de poder garantizar el estado presente que en San Fernando nos pone muy orgullosos”.

En el recinto se aprobaron por mayoría las Ordenanzas Fiscal e Impositiva; y el Presupuesto para el Ejercicio 2026 que será aproximadamente de $244.000 millones para obras de renovación, mantenimiento y prestación de servicios de salud, educación, prevención, seguridad, actividades deportivas y culturales; y más funciones de la gestión municipal.