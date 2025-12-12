Mario Ishii uno de los gestores por la autonomía de la Ciudad del Aprendizaje José C. Paz

El recuerdo estuvo a cargo del intendente de José C. Paz en uso de licencia, Mario Ishii (Ahora Senador Provincial y Secretario Ejecutivo para la Red de Ciudades del Aprendizaje. UNESCO).

“Como primera autoridad y presidente del Honorable Concejo Deliberante, el 12 de diciembre de 1995 tomé juramento al primer intendente de José C. Paz, Rubén Oscar Glaría. Aquel día, con el Concejo haciéndose cargo del Municipio, marcó un hito histórico para toda nuestra comunidad”, recordó Mario Ishii en sus redes sociales.

Mario Alberto Ishii fue no solo el gestor, junto con otros ciudadanos memorables, de luchar por la autonomía de la hoy Ciudad del Aprendizaje José C. Paz sino que mediante el diputado provincial Juan Carlos Denuchi se presentó en la Legislatura el proyecto de ley que luego dió nacimiento al municipio de José Clemente Paz.