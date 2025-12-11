Juraron los nuevos concejales electos en Vicente López

El Honorable Concejo Deliberante de Vicente López le tomó juramento a los nuevos concejales electos para el periodo 2025-2029. La intendenta Soledad Martínez estuvo presente junto a funcionarios del Ejecutivo local.

Los concejales que asumieron por el PRO son Natalia Villa (renueva su banca), Ezequiel Ferrari (renueva), Ignacio Albor Vázquez, Susana Orue y María Eugenia Pesa. Por su parte, La Libertad Avanza sumó tres concejales: Alejandra Nieto, Alberto Furgiuele y Andrés Persuh. Y por Fuerza Patria lo hicieron Lucas Boyanovsky (renueva), Roberto Pace (renueva), Marcela Cortiellas y Soledad Nocito.

A su vez, se realizó la votación de las nuevas autoridades del cuerpo. Continuará como presidenta del HCD de Vicente López, Verónica Barbieri (PRO), como vicepresidente primero asumirá Ignacio Albor Vázquez, tambien del partido amarillo y como vicepresidente segundo Roberto Pace, de Fuerza Patria. Por otro lado, la secretaria administrativa será Graciela Zito.

En su discurso de reasunción del cargo, Verónica Barbieri expresó: “Quiero felicitar a todos los concejales que hoy juraron y desearles una bienvenida a esta casa. Quiero agradecerle a mis compañeros por elegirme en este rol y lo asumo con el compromiso que se merece”.

Además, dedicó un reconocimiento a la intendenta Soledad Martínez, presente en la sesión: “Quiero agradecerle muy especialmente a Soledad Martínez por la confianza y también quiero agradecerle como vecina de Vicente López. Soledad trabaja mucho, con esfuerzo y compromiso todos los días por nuestro municipio junto a un gran equipo. Es una gestión cercana, responsable e innovadora, que avanza todos los días en seguridad, cultura, salud, educación y espacio público. Vicente López tiene la mejor gestión de la provincia de Buenos Aires”, concluyó.