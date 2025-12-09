Lo que quedó en el teclado del distrito de Tigre

Resumen de noticias del Municipio que conduce Julio Zamora, en la Zona Norte del Conurbano Bonaerense

(*) Escuela Municipal de Ajedrez de Tigre, la propuesta comunal que convoca a más de 13.400 alumnos y alumnas

La Escuela Municipal de Ajedrez ya se encuentra presente en más de 100 establecimientos del distrito, entre los cuales se encuentras: escuelas primarias y secundarias, clubes de barrio, polideportivos y bibliotecas en distintos puntos de Tigre.

En lo que va del segundo semestre del 2025, más de 13.400 vecinos y vecinas participan de la propuesta en los distintos puntos del territorio. El ajedrez ofrece múltiples beneficios cognitivos, emocionales y sociales, ya que mejora la memoria, la concentración, la planificación y la resolución de problemas.

La Escuela Municipal de Ajedrez de Tigre se creó en el año 2021 por impulso del intendente Julio Zamora para promover el deporte en la comunidad con talleres libres y gratuitos. Actualmente, concurren miles de alumnos en instituciones, quienes están a cargo de los más de 25 profesores que dictan la disciplina.

(*) Julio Zamora entregó certificados a jóvenes que se capacitaron como promotores comunitarios de salud adolescente

El intendente de Tigre, Julio Zamora, entregó certificados a 14 jóvenes que culminaron las capacitaciones de promotores comunitarios de salud adolescente realizadas en el Centro de Salud “Juana Manso” y el Centro para Adolescentes “Eva Giberti”. El acto se desarrolló en el HCD, donde estuvieron presentes autoridades locales y familiares.

“Es una alegría que a través de una iniciativa de los centros Juana Manso y Eva Giberti en articulación con la Secretaría de Salud se logre este desafío, capacitar a jóvenes en salud adolescente. Es una responsabilidad por parte de ellos, formarse en problemáticas como adicciones, suicidios, entre otras. Lo más valioso de la jornada es su interés por colaborar con la comunidad”, expresó el jefe comunal.

La iniciativa fue destinada a jóvenes que asisten al Centro de Salud “Juana Manso” y el Centro para Adolescentes “Eva Giberti”. Los vecinos y vecinas se capacitaron en sistemas de sanidad local, atención primaria, RCP, ciberbullying, prevención de suicidio, salud sexual y reproductiva, entre otras temáticas.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, expresó: “Con mucha alegría estamos participando de la entrega de certificados de promotores de salud adolescente, una propuesta que nace de los jóvenes que asisten al Centro de Salud Juana Manso y el Centro para Adolescentes Eva Giberti. Esto tiene que ver con la mirada del intendente Julio Zamora, a quien le importa la participación activa de ellos. Esperamos que esta iniciativa se pueda hacer el año próximo”.

(*) El Municipio renovó credenciales a más de 1200 emprendedores y artesanos del programa Origen Tigre

El Municipio renovó las credenciales a más de 1200 artesanos y artesanas del programa Origen Tigre. La nueva identificación les permite comercializar sus productos en distintas plazas del distrito y los puntos de venta fijos. Durante la jornada, se capacitó a más de 80 vecinas que participaron de la propuesta.

En el Club de Leones del centro de la ciudad, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora afirmó: “Estoy acompañando a todo el equipo de Desarrollo Emprendedor del Municipio de Tigre, un espacio que nuestro intendente Julio Zamora designa para apoyar a todos los artesanos y emprendedores locales. Los vecinos y vecinas reciben capacitaciones, talleres, entre otras herramientas que les posibilita comercializar en más de 16 puntos del distrito. Sabemos la importancia de generar empleo y que es una fuente de ingreso a través de las ferias”.

Desde la Dirección de Desarrollo Emprendedor y Comercialización, el programa Origen Tigre promueve el desarrollo económico de más de 2.000 emprendedores locales a través de la venta en distintos espacios públicos del municipio, ferias itinerantes en plazas, paseos de la ciudad, puntos de ventas fijos y un amplio abanico de capacitaciones. La iniciativa ofrece oportunidades de crecimiento y la posibilidad de encontrar una salida laboral, como también apunta a estimular la producción interna dentro de la comunidad.

Los emprendedores y emprendedoras que forman parte de los programas podrán comercializar sus productos en distintas plazas de las localidades de Don Torcuato, El Talar, Benavídez, General Pacheco, Tigre centro y Ricardo Rojas. Los puntos de venta fijos se encuentran en General Pacheco, Boulogne Sur Mer 301; y en el Puerto de Frutos, Sarmiento 80.

(*) El Municipio de Tigre organizó un campamento para niños y niñas de distintos polideportivos

El Municipio de Tigre llevó adelante un campamento para chicos y chicas que concurren a los establecimientos deportivos locales en el Polideportivo de la Tercera Edad. El objetivo fue poder generar vínculos entre los jóvenes a través de actividades al aire libre.

La actividad comenzó en horas de la mañana en la localidad de Rincón de Milberg. Más de un centenar de jóvenes de 2do y 3er nivel pudieron participar de distintas actividades al aire libre como el armado de carpas, fogones supervisado por profesores de los Polideportivos.

Para más información, contactar al área de Deportes Tigre a través de sus redes sociales, Facebook: DeportesTigre e Instagram: @deporte.tigre

El intendente de Tigre, Julio Zamora, y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, participaron del cierre del Programa de Prácticas Profesionales 2025 que se realizó en el MAT. Durante el encuentro, dialogaron con los estudiantes quienes los interiorizaron en las experiencias adquiridas durante el ciclo.

“Estamos muy contentos de haber culminado el programa que les permite a nuestros jóvenes vecinos adquirir habilidades a la hora de incursionar en el mundo del trabajo y conocer los valores que transmite el Municipio”, señaló el jefe comunal y continuó: “Es importante fortalecer los lazos con la comunidad educativa con una tarea continua que tiene que ver con labores de infraestructuras e iniciativas para todos los estudiantes”.

El encuentro se desarrolló en horas de la mañana, donde Julio Zamora y autoridades del Poder Ejecutivo local reconocieron a los alumnos y alumnas de diferentes escuelas del distrito, tanto del ámbito estatal como privado. Se trata de una iniciativa que tiene como finalidad conectar a los estudiantes con el mundo laboral para que, de esa manera, realicen el primer acercamiento al sector del empleo.

En esta oportunidad, formaron parte del programa 200 estudiantes de las escuelas técnicas N° 1, 3 y 5; Fundación Nosotros, Escuela Hogar, Don Orione y el Instituto Santa Ana.

Las dependencias municipales donde los jóvenes desarrollaron actividades fueron: subsecretarías de Obras Públicas, Educación, Cultura, Turismo, Educación, Programación Tributaria y las secretarias de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Protección Ciudadana, Economía y Hacienda, Recursos Humanos, Mujeres, Géneros e Infancias, Gobierno y Comunicación, entre otras.

(*) Robó un vehículo en Don Torcuato y el COT lo detuvo

Agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) lograron interceptar a un sujeto que robó un vehículo en la localidad de Don Torcuato. Fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

El hecho inició cuando un vecino denunció el robo de su vehículo. Inmediatamente se dio aviso a la base operativa para que los operadores rastreen el vehículo por las cámaras del Municipio.

A las horas, se visualizó al rodado en el barrio San Pablo, localidad de El Talar. El sospechoso abandonó el vehículo, se dio a la fuga a pie y fue interceptado a pocas cuadras por el COT junto a la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Permiten actuar con rapidez ante cualquier alarma o situación de emergencia detectada en el COT y contribuir también al patrullaje preventivo.

Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden. Cuenta con el apoyo de los móviles de Protección Ciudadana, Defensa Civil, Tránsito y las ambulancias del SET.

(*) Robó un secarropa por la madrugada y fue detenido por el COT (ver video, abajo)

En el barrio Las Tunas de la localidad de General Pacheco, el COT detuvo a un sujeto que robó un secarropa de una casa. Las cámaras de video vigilancia municipales fueron fundamentales para el rápido accionar de los agentes locales.

El hecho sucedió durante la madrugada, en la intersección de las calles Fleming y Emilio Lamarca. En la central de monitoreo, los operadores registraron a un sujeto que ingresó a una casa y robó un secarropa.

Tras divisar la situación, se dio alerta al móvil más cercano. Agentes del COT interceptaron al malviviente. El detenido quedó a disposición de la Justicia.