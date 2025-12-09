Cambian cruces y sentidos en dos importantes arterias de Martínez

Para mejorar la seguridad vial y ordenar el estacionamiento alrededor de la Plaza 9 de Julio, algunos tramos de las calles Diagonal Tucumán y Diagonal Salta cambiaron a mano única. Además, se reformularon las esquinas con intervenciones peatonales para priorizar la seguridad vial de peatones y conductores.

El Municipio de San Isidro implementó una reconfiguración vial en Martínez, transformando la calle Diagonal Tucumán en un tramo de sentido único; y lo mismo con Diagonal Salta. Esta medida busca optimizar el tránsito, incrementar la seguridad vial, mejorar la disponibilidad de estacionamiento, reducir demoras y maniobras conflictivas, y mejorar la calidad de vida de los vecinos al disminuir el ruido y las emisiones de carbono. También cambia el recorrido de la línea 343.

Nuevos sentidos de circulación:

1._Diagonal Tucumán, será mano única en los siguientes tramos:_

Entre Hipólito Yrigoyen y Santiago del Estero, sentido suroeste.

Entre Hipólito Yrigoyen y Monseñor Larumbe, sentido noreste.

Entre Juncal y Córdoba, sentido suroeste.

Diagonal Salta, entre Rodríguez Peña y Monseñor Larumbe, será mano única sentido noroeste.

La línea 343 sentido hacia Martínez cambia su recorrido en el tramo entre Monteagudo y Sargento Cabral. Ahora circulará por Diagonal Tucumán, Rodríguez Peña, San Lorenzo continuando su recorrido habitual. Las líneas 314 y 707 mantienen su recorrido.

Para hacer efectivas las medidas, la Subsecretaría de Movilidad del Municipio llevó a cabo tareas de demarcación horizontal, instalación de señalización vertical y reemplazo de nomencladores para garantizar la correcta implementación de los cambios. Se logrará un flujo vehicular más ordenado, reduciendo siniestros y mejorando la seguridad peatonal, así como una menor congestión y contaminación sonora, optimizando el espacio para estacionamiento.