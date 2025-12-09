Se encendió la Navidad en Malvinas Argentinas

La Navidad volvió a encenderse en Malvinas Argentinas y, como cada año, miles de vecinos se acercaron al Palacio Municipal para compartir un momento único.

El espectáculo incluyó música, artistas y culminó con el encendido del gran árbol, el pesebre y la clásica decoración navideña, dando inicio a una serie de actividades para toda la familia en una edición especial por el 30° aniversario.

El intendente Leo Nardini presenció el evento acompañado por el diputado provincial Luis Vivona; la secretaria general Noe Correa; y la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. María Luján Salgado y miles de vecinos. En medio del clima festivo, expresó: “Encendimos las luces del arbolito junto a familias de Malvinas Argentinas y también de distritos vecinos que nos visitaron. Un clásico. Estoy muy contento de este espíritu navideño que todos los años tratamos de llevar a las familias en Malvinas Argentinas”.

Como cada año, la propuesta navideña se desplegará en plazas, peatonales y espacios destinados a generar las mejores experiencias y recuerdos. Además, Nardini destacó: “Tenemos más de 35 actividades en 20 puntos diferentes del distrito, accesibles y gratuitas, para que cada niño y su familia puedan disfrutar cerca de su casa. Es algo que con mucho amor y decisión llevamos adelante desde el municipio”.

Las actividades incluyen la Casa de Papá Noel, una experiencia inmersiva que se realizará en el Palacio Municipal; la obra de teatro “El misterio de las galletas de jengibre” en el Auditorio Municipal; y los recorridos de Papá Noel en plazas, centros comerciales y en el propio Palacio Municipal, para que todos los chicos y chicas puedan sacarse una foto con él y contarle sus deseos. Todo esto será la antesala del gran show de Navidad el 21 de diciembre, a las 20 horas, sobre el cual Nardini subrayó: “Esta Navidad en la edición 30 años, queremos que sea un momento único y mágico. Invitamos a todos el 21 de diciembre al gran show de cierre, con más de 100 artistas en escena y un espectáculo de drones inolvidable”.

Toda la información completa sobre actividades, horarios y recorridos puede consultarse en las redes oficiales del municipio de Malvinas Argentinas y en la página web www.malvinasargentinas.gob.ar.

Además, en este momento del año tan especial, la comuna impulsa la campaña “Más luces, menos ruido”, que busca concientizar sobre los efectos de la pirotecnia sonora en personas con hipersensibilidad auditiva, adultos mayores, bebés y niños pequeños y animales. La propuesta incluye una experiencia sensorial sonora en las inmediaciones del Palacio Municipal, para comprender cómo perciben los estruendos quienes presentan hipersensibilidad auditiva.

El intendente cerró con un mensaje de reflexión y compromiso: “Mi deseo para estas fiestas es mucha paz y concordia, que cada familia pueda reflexionar y que el amor esté por encima de todas las cosas. Mantener el espíritu navideño es muy importante en estos tiempos, donde el diálogo y la unión son cuestiones que tenemos que seguir fortaleciendo para construir la sociedad que queremos”.