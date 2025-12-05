Avance histórico de Platense. Otro pie en la Zona Norte

Por: Oscar Tineo

En el mediodía de ayer el Club A Platense firmó con el gobierno nacional la obtención de 26 hectáreas por 99 años sin pagar absolutamente nada para su explotación en carácter deportivo.

Hace años se venía trabajando por tener un predio donde entrenar y poseer canchas propias para apuntar al futuro con la visión de un equipo importante y afianzado en el futbol grande.

Desde nuestra perspectiva este logro es tan o mas importante que un máximo logro deportivo, esto es el puntapié inicial al desarrollo de inferiores, es la fábrica para no seguir “alquilando jugadores”.

Gracias a los directivos que desde hace años vienen buscando en distintas localidades un predio propio, gracias a los que dieron su tiempo en reuniones y tratativas, muchas de ellas sin el éxito deseado. Gracias a Alberto Algieri, el hombre que se movió junto a la actual gestión siendo el nexo con legisladores, que nos brindan este predio sin nada a cambio y sin tener banderías políticas.

Esta es la gran estrella que todos esperábamos y la disfrutarán nuestros hijos y nietos, más que nunca Platense esta ante todo… lo demás es cotillón.