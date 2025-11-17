Julio Zamora: “Tigre es un pueblo que no abandona sus sueños y quiere vivir mejor”

El intendente acompañó el evento por el Día de la Tradición en la Escuela Primaria N° 54 de Benavídez, con el propósito de recordar las costumbres y cultura del país. Durante la actividad los presentes disfrutaron de música y comidas típicas.

En la Escuela Primaria N° 54 de Benavídez, el intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañó a la comunidad educativa en el acto correspondiente al Día de la Tradición, donde los presentes pusieron en valor costumbres típicas del país.

“Es un día donde cobran relevancia la historia y los valores. Es muy importante defender la identidad de Tigre, que es un pueblo que no abandona sus sueños y quiere vivir mejor. Debemos seguir marcando la identidad del territorio que tiene a la solidaridad como eje”, destacó el jefe comunal.

La actividad se llevó adelante en horas de la mañana y comenzó con el ingreso de las banderas nacional y provincial. Posteriormente, los presentes entonaron el Himno Nacional. Seguido, la directora del establecimiento, Noelia Santos, dedicó unas palabras donde resaltaron la importancia de luchar por un mejor futuro.

Para finalizar el acto formal, Julio Zamora brindó un discurso y reafirmó el acompañamiento del Municipio con la comunidad educativa. El cierre del evento se dio con números artísticos folclóricos interpretados por alumnos y alumnas de la Escuela Primaria N° 54.

El Día de la Tradición se celebra en Argentina todos los 10 de noviembre con motivo del nacimiento de José Hernández, autor del histórico poema Martín Fierro. En la jornada, se recuerdan las raíces y costumbres del país.