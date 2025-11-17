Actividades en la Ciudad del Aprendizaje UNESCO

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

(*) El 17 de noviembre participé activamente como director del CFL 402 y Secretario del Consejo Local de Ciudad del Aprendizaje UNESCO de la mesa de Diálogo e Intercambio donde han participado el inspector jefe distrital, la Secretaria de Asuntos Docentes, inspectores de diversas áreas, directores de la Secretaria de Salud.

Transmití los saludos del intendente y senador electo Mario Alberto Ishii resaltando que estás acciones conjuntas son de gran valor en el trabajo conjunto y comunitario que debe desarrollar entre instituciones.

Dirigieron, además, la palabra la Subsecretaría de Salud Elizabeth Marín y la Secretaria de Salud Lorena Espina, el inspector jefe distrital Adrián Martínez, el Dr. José Barros Director del Hospital Mental, la Secretaria de Asuntos Docentes Hilda Amaya.

Una jornada más que es clave en nuestra Ciudad del Aprendizaje.

(*) El 16 de noviembre participé del almuerzo anual del 71 aniversario del Club Italiano de José C. Paz.

Compartimos con la numerosa comunidad italiana y el Presidente del Club Italiano Mario Milano y el Tesorero y RL del Instituto Giovanni Pascoli de Jorge Ionfrida.

Representamos al intendente y senador electo Mario Alberto Ishii, además, el secretario de Deportes Rodolfo Pino, la subsecretaria de Deportes Eliana Pino y la Directora General de Acción Comunitaria Laura De León.

Gracias a los instructores del CFL 402 Marcelo Cialella, Diego Villarruel y Ángela Figueroa que interpretó el himno nacional argentino en Lengua de Señas.

(*) El 15 de noviembre, en el CERMUN de José C. Paz, se realizó la entrega de certificados del Curso de Personal Trainer, un programa que volvió a demostrar la solidez de la política deportiva municipal. El acto contó con la presencia del Secretario de Deportes, Rodolfo R. Pino, figura clave en la expansión de las capacitaciones y en la profesionalización de la actividad física en el distrito.

Bajo su conducción, el área de Deportes consolidó un modelo de gestión cercano, activo y profundamente orientado al crecimiento de la comunidad. Su presencia en el evento, junto a la Subsecretaria de Deportes Eliana Pino, reafirmó la importancia estratégica que el municipio otorga a la formación continua. También participaron los instructores Pablo Di Lorenzo y Damaris Pino, cuyo trabajo pedagógico sostuvo la calidad del trayecto formativo.

Uno de los asistentes fue quien escribe esta nota (Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar), quien recordó que estuvo presente el 5 de abril de 2025, en el inicio del curso, y expresó su satisfacción por acompañar también este cierre. Destacó el enorme esfuerzo de los egresados, quienes con dedicación y sacrificio completaron una etapa que abre nuevas oportunidades de trabajo y especialización.

La jornada contó con una masiva concurrencia, reflejo del interés creciente de los vecinos y vecinas por capacitarse y fortalecer su vínculo con la actividad física. Este impulso formativo se inscribe en el marco de José C. Paz como Ciudad del Aprendizaje UNESCO, reconocimiento que reafirma la centralidad de la educación en las políticas públicas locales.

El curso de Personal Trainer no solo brindó herramientas técnicas: también promovió una ciudadanía activa y comprometida, en sintonía con la visión humanista del modelo de gestión encabezado por el intendente y Vicepresidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje LATAM UNESCO, Mario Alberto Ishii. Una gestión que integra salud, educación y trabajo como pilares para construir una comunidad más justa, solidaria y orientada al desarrollo humano.