Resumen de noticias del distrito de Tigre

Síntesis informativa de la comuna cuyo intendente es Julio Zamora

(*) Autoridades del Municipio de Tigre acompañaron una nueva Noche Solidaria del grupo Alsea

Representantes del Gobierno comunal de Tigre participaron de una nueva edición de la Noche Solidaria de Alsea junto a sus directivos, proveedores y personalidades que también colaboraron con este objetivo. Como cada año, la actividad se realizó con el propósito de contribuir a la lucha contra el hambre en Argentina.

“Nos encontramos este año nuevamente acompañando al Grupo Alsea en esta tarea que realizan con esfuerzo y compromiso para contribuir con quienes más lo requieren. Para el Municipio de Tigre es clave la articulación entre el sector público y privado para dar respuestas a los más vulnerables. Sabemos que vivimos en una ciudad de progreso, pero también colaborando, estando presentes y firmes por quienes lo necesitan”, sostuvo la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora.

Posteriormente se dio lugar a un show musical y luego la cena solidaria, donde a partir de la misma se efectuaron subastas y aportes económicos de diversas empresas que serán destinados al Banco de Alimentos y a la Fundación CONIN, como parte de las acciones de responsabilidad social que llevan adelante.

(*) Centenares de familias vivieron una nueva edición de la Gala de Patín Artístico del Municipio de Tigre

Durante dos noches consecutivas, el Municipio de Tigre llevó adelante la Gala de Patín Artístico que tuvo como protagonistas a niñas que practican la disciplina en los polideportivos de la ciudad. Ambos encuentros -con una gran convocatoria familiar- contaron con la presencia de autoridades del Gobierno local, quienes resaltaron la política deportiva de la ciudad.

“Tenemos una gestión con una mirada muy comprometida con las infancias y por eso seguimos con propuestas vinculadas al deporte. Hemos disfrutado de estas galas maravillosas donde se pudo ver el desarrollo y el aprendizaje de todas. Es una alegría ver a las familias pasar un buen momento y también destacar el esfuerzo que le pusieron a los vestuarios. Enaltece, por supuesto, todo el gran trabajo que hacen nuestros profesores”, señaló la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora.

E indicó: “Todo esto es posible gracias al impulso del intendente Julio Zamora, que pondera al deporte como una herramienta fundamental en la vida y desarrollo de las infancias. Estamos convencidos que los polideportivos son formadores de personas y transmiten buenos valores a nuestros vecinos y vecinas”.

Ambas jornadas se llevaron adelante en el Polideportivo Mariano Moreno, ubicado en Troncos del Talar, donde se desplegaron distintas coreografías de las protagonistas, con una varieté colorido de vestuario.

(*) Se viene la Copa Urbano Tigre, el certamen del Municipio para las escuelas de danza del distrito

En el microestadio Ricardo Ubieto de la localidad de Don Torcuato, se desarrollará la Copa Urbano Tigre. Organizada por el Municipio, la propuesta está destinada a 18 escuelas de danza del distrito con el objetivo de incentivar la cultura del baile y el crecimiento de las instituciones artísticas.

La etapa inicial de la competencia será los sábados 15 y 22 de noviembre a las 15 h. La semifinal y final se desarrollarán el sábado 29 a partir del mismo horario mencionado. Las instancias tendrán un jurado especializado en la disciplina.

La Copa Urbano Tigre será la primera competencia de estas características realizada por el Municipio. Para más información, consulta las redes sociales: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.

(*) El Municipio de Tigre realizó una nueva entrega de anteojos en el marco del programa “Para Verte Mejor”.

El evento, encabezado por la secretaría de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, fue en General Pacheco y estuvo destinado a alumnos y alumnas del nivel primario de instituciones de gestión estatal del partido.

“Continuamos con la entrega de lentes en las escuelas del distrito. En esta ocasión, entregamos 50 pares de lentes que se suman a los 16.000 otorgados a lo largo de estos años. Esto es gracias al impulso que brinda el intendente Julio Zamora y a Fundación Volkswagen que confían en la gestión para que nosotros podamos llevar adelante esta política pública que beneficia a miles de estudiantes”, destacó Gisela Zamora.

Las autoridades destinaron lentes al Centro de Formación Integral N°1, ubicado en la localidad de General Pacheco. La iniciativa se implementa en el marco del Programa de Sanidad Escolar (PROSANE) y se ejecuta en todas las escuelas primarias y especiales del distrito.

“50 estudiantes recibieron los anteojos del programa “Para Verte Mejor”. Esto es una gran posibilidad para que los alumnos puedan tener una herramienta más para mejorar su proceso de aprendizaje”, expresó Vilma González; Directora del Centro de Formación Integral N°1 El Zorzal.

La iniciativa es una política pública impulsada por el Municipio de Tigre que articula a las áreas de Salud y Educación. Consiste en la realización de chequeos a chicos y 1ro a 6to grado de las escuelas de gestión estatal para determinar si requieren los anteojos. La propuesta se lleva a cabo en conjunto con Volkswagen y Óptica Visión Tigre.

(*) El Municipio de Tigre y la Fundación Ronald McDonald realizaron un operativo de salud en El Talar

El Municipio de Tigre, en conjunto con la Fundación Ronald McDonald, llevaron a cabo un operativo de salud para niños, niñas y adolescentes en el CAFyS Almirante Brown de El Talar. Allí, se realizaron diversos chequeos pediátricos, odontológicos y vacunación a más de 120 jóvenes.

“Hoy llevamos adelante controles de salud en conjunto con la Fundación Ronald McDonald, donde realizamos chequeos pediátricos a niños y niñas de hasta 15 años y odontológicos en jóvenes hasta 13 años. Hubo una concurrencia exitosa, donde atendimos a más de 100 personas”, destacó la directora del CAFyS Almirante Brown; Cinthia Maiellaro.

El operativo comenzó en horas de la mañana con la presencia de la unidad móvil pediátrica de la Fundación Ronald McDonald. En el lugar, se efectuaron controles pediátricos, odontológicos y vacunación a niños, niñas y adolescentes.

Para más información, pueden contactarse por las redes sociales a @SaludTigre en Facebook o @Salud_Tigre en Instagram.

(*) El Municipio de Tigre realizó un importante operativo ambiental en El Talar

En El Talar, el Municipio de Tigre y el grupo ASEZ WAO ejecutaron un operativo de limpieza y plantación de árboles, en el marco de una campaña ambiental donde se llevaron adelante tareas de concientización para la comunidad.

La jornada -a la vera del arroyo Darragueira- consistió en la limpieza del espacio y la plantación de ejemplares con el objetivo de reducir los gases de efecto invernadero y la contaminación ambiental. Se trata de una iniciativa que busca generar conciencia sobre la problemática.

El delegado de Almirante Brown, Nicolás Pacheco, indicó: “Participamos de una jornada de ambiente en un trabajo articulado con las distintas secretarías del Municipio y el grupo ASEZ WAO, que viene haciendo tareas en el territorio. El objetivo es que la comunidad tome conciencia del cuidado ambiental”.

Finalizada la actividad, los representantes del equipo de voluntarios le entregaron presentes a los funcionarios del Municipio de Tigre debido a su acompañamiento en la jornada. A su vez, las autoridades comunales realizaron la firma de colaboración al grupo.

Por su parte, Matías, uno de los voluntarios declaró: “Somos jóvenes que realizamos servicios en diferentes puntos. El de esta jornada consiste en plantar un árbol por persona para transmitir el amor de Dios al mundo entero. Invitamos a la comunidad a que se sume a nuestros eventos”.

ASEZ WAO está conformado por voluntarios, estudiantes y trabajadores de la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial que trabajan de manera articulada con la ONU en diferentes países.

(*) Robó una bicicleta y fue embestido por una motocicleta, cayó al suelo y huyó corriendo: fue detenido por el COT y la Policía

En Tigre centro, un sujeto fue detenido luego de robar una bicicleta en plena vía pública. La tecnología del COT permitió su rastreo para reducirlo a las pocas cuadras. Los médicos del Sistema de Emergencia Tigre (SET) se hicieron presentes en el lugar del siniestro y asistieron a la víctima del robo.

El hecho ocurrió en horas de la tarde y comenzó en la intersección de Paseo Victorica y Colón, donde el sujeto sustrajo una bicicleta y fue impactado por el motovehículo: luego continuó su fuga a pie.

Agentes del COT y Policía de la Provincia de Buenos Aires, mediante el apoyo del personal municipal del LAIC, lograron detectar el sentido de la huida. Rastrearon al sujeto por las cámaras de monitoreo y lo detuvieron inmediatamente. Fue puesto a disposición de la Justicia.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.

(*) Troncos del Talar: detuvieron a dos personas armadas con estupefacientes y con pedidos de captura vigentes

Dos sujetos armados fueron detenidos en Troncos del Talar luego de un operativo encabezado por el COT y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires: los individuos quedaron a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando ingresó por Alerta Tigre Global la denuncia de un vehículo con movimientos sospechosos. Las cámaras municipales detectaron al rodado en la intersección de las calles Lucio López y Rosales.

Las fuerzas de seguridad lograron interceptar al auto. Al requisar el vehículo y sus dos ocupantes secuestraron dinero en efectivo, envoltorios de cocaína y armas de fuego. Al cruzar los datos de los detenidos se percataron que tenían antecedentes y pedidos de captura por tenencia y comercialización de estupefacientes.