Ishii en República Dominicana representando a las Ciudades del Aprendizaje (UNESCO)

En la Cumbre Mundial sobre educación para la paz

El Intendente Municipal Dr. HC Mario Alberto Ishii se encuentra en Santo Domingo, República Dominicana, representando a Argentina en el Encuentro Regional de Alto Nivel de la UNESCO “América Latina y el Caribe como territorio de Paz”. El jefe comunal es el único representante de América Latina junto a delegaciones de 53 ciudades de diferentes regiones del mundo, un reconocimiento que pone nuevamente en alto el nombre del distrito en el escenario internacional.

El encuentro, organizado por la UNESCO en colaboración con el Ministerio de Educación de la República Dominicana, reúne del 12 al 14 de noviembre a todos los Estados Miembros de la región para fortalecer la implementación de la Recomendación sobre la Educación para la Paz, los Derechos Humanos y el Desarrollo Sostenible.

La convocatoria del Intendente Ishii como ponente ante institutos, centros, agencias de ONU, universidades, escuelas, docentes, jóvenes y sociedad civil refleja el compromiso sostenido de José C. Paz con la transformación educativa y el reconocimiento internacional a su gestión.

Mañana jueves 13 de noviembre a las 11:15 horas, el Intendente Ishii, quien también se desempeña como Vicepresidente de Ciudades del Aprendizaje LATAM, disertará en la Mesa de experiencias “Experiencias de educación transformadora en ciudades y reservas de la biósfera inspiradas en la Recomendación 2023”. Durante su exposición, compartirá las políticas educativas innovadoras implementadas en el distrito que han logrado posicionar a José C. Paz como referente regional.

Durante el bienio 2024-2025, los Estados Miembros de la UNESCO han promovido reuniones y diálogos políticos de alto nivel en distintos continentes. Tras los encuentros realizados en África, Europa y Asia, América Latina y el Caribe asume ahora el protagonismo en esta agenda global que busca integrar la educación para la paz en los sistemas educativos de toda la región.

“La participación del Intendente Ishii en este foro internacional demuestra que las acciones locales de la gestión municipal tienen alcance y reconocimiento global, consolidando a José C. Paz como un ejemplo de transformación educativa que trasciende fronteras”, sostiene un comunicado oficial.