Julio Zamora encabezó la entrega de herramientas a instituciones técnicas de la ciudad

El intendente participó del encuentro que se realizó en la EET N° 5 de Tigre centro. El Municipio otorgó materiales destinados a fortalecer el desarrollo de las prácticas de taller del ciclo lectivo. Los establecimientos beneficiarios fueron los N° 1, N° 2, N° 3, N° 4 y N° 5.

En Tigre centro, el Municipio entregó herramientas a todas las instituciones técnicas de gestión estatal del distrito. En este marco, el intendente Julio Zamora y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, encabezaron el acto donde ratificaron el compromiso de la comuna con la educación pública.

“Estoy muy contento de haber compartido con los directores de todas las escuelas técnicas esta actividad para que los alumnos puedan estudiar en las mejores condiciones posibles. El esfuerzo del Municipio y de toda nuestra comunidad hace que trabajemos en forma conjunta en este proceso que significa una educación mejor para todos”, señaló el jefe de la comuna.

Además, destacó que las escuelas técnicas son el eje de la formación de recursos humanos y cerró: “Es muy importante que sigamos sosteniendo a estás instituciones que tienen que ver con la producción y el trabajo”.

La actividad -que benefició a las escuelas N° 1, N° 2, N° 3, N° 4 y N° 5- se desarrolló en horas de la mañana y contó con las palabras del director del establecimiento, Antonio Locurcio, quien destacó el acompañamiento del Gobierno local. Posteriormente, la comunidad educativa le entregó un reconocimiento a Zamora, quien luego dedicó un discurso donde ratificó que continuará fortaleciendo a la educación pública.

“Esto es el compromiso de nuestro intendente Julio Zamora con la educación, con los jóvenes que forman parte de estos establecimientos y con querer generar una comunidad próspera. Creemos que es importante, para toda comunidad que quiera avanzar, tener a la educación como una herramienta fundamental de desarrollo”, destacó Gisela Zamora.

Durante el encuentro, el jefe comunal y su equipo de trabajo hicieron entrega de herramientas de taller, elementos de seguridad y material de dibujo técnico. Lo otorgado está destinado a reforzar el desarrollo de las prácticas profesionales de la comunidad educativa en el marco del ciclo lectivo. Finalizado el acto formal, el intendente recorrió el establecimiento junto al cuerpo docente y directivo donde se interiorizó en las necesidades del espacio.