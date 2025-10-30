Zamora se reunió con comerciantes de General Pacheco para dialogar sobre las necesidades y proyecciones de la ciudad

“Estamos con el oído atento frente a los problemas que se van planteando, sobre todo en un momento de crisis donde el Municipio, el comerciante y el vecino no son ajenos”, lo afirmó el jefe comunal en el marco de un encuentro realizado en el Club de Leones de la localidad.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, se reunió con comerciantes de General Pacheco con el fin de intercambiar ideas y dialogar sobre los proyectos en el distrito. La jornada se desarrolló en el Club de Leones, donde el jefe comunal renovó su compromiso del Municipio con los vecinos y vecinas para mejorar las condiciones de la ciudad.

“Hablamos de distintas problemáticas del centro comercial de General Pacheco, sobre su desarrollo y la posibilidad de pensar una ciudad mejor para los próximos años. Nos contaron de las dificultades que vive el comerciante, vinculadas a la situación económica y eso hace que tengamos que utilizar el ingenio y trabajar juntos para mejorar Tigre”, sostuvo el jefe comunal.

Y culminó: “General Pacheco tiene el centro comercial más grande del distrito y debemos hacer todo lo posible para que siga estando lindo. Estamos con el oído atento a los problemas que se van planteando en la ciudad, sobre todo en un momento de crisis económica donde el Municipio, el comerciante y el vecino no son ajenos. Tenemos que pensar juntos cómo transitamos esta situación y logramos un futuro más esperanzador”.

Durante el encuentro se trataron temas como la caída de las ventas en el último año, la urbanización de la localidad, las futuras obras públicas en la ciudad, la intervención del Estado municipal en el acompañamiento de los comerciantes y la coyuntura a nivel local y nacional, entre otros tópicos.