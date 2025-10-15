Vicente López amplía el sistema SAME con unidades de última generación para emergencias las 24 horas

El municipio continúa fortaleciendo su sistema de salud pública con la incorporación de nuevo equipamiento para el SAME local. Esta medida forma parte del plan integral de modernización del sistema de emergencias médicas, que busca brindar una atención más rápida y eficiente a los vecinos.

Desde ESCUDO, la nueva central de seguridad que nuclea los servicios de emergencia del partido, la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, presentó la flota del sistema de emergencias SAME, un conjunto de vehículos equipados con la más avanzada tecnología médica para fortalecer la atención y el cuidado de los vecinos. “Invertimos recursos municipales y trabajamos todos los días para tener uno de los mejores sistemas de emergencia. SAME, motos y tecnología de última generación para asistir a los vecinos las 24 horas. Todo centralizado en ESCUDO, el centro de monitoreo y seguridad más moderno de la Provincia”, destacó

El sistema cuenta con 19 unidades en funcionamiento, entre las que se encuentran 11 ambulancias totalmente equipadas, 3 unidades especiales y 5 motos de primera respuesta. Todas están dotadas con desfibriladores automáticos, respiradores, monitores multiparamétricos y sistemas de comunicación integrados.

Estos vehículos permiten brindar atención de alta complejidad en la vía pública y garantizar un traslado seguro y coordinado con los hospitales y centros de salud del todo el municipio. Gracias a esto, el municipio lleva más de 15.000 emergencias atendidas en lo que va del año. “Seguimos sumando recursos y equipamiento para que ante cualquier emergencia médica que tengan nuestros vecinos en la calle podamos llegar más rápido y con la mejor tecnología”, apuntó Soledad Martínez.

Todas las unidades son coordinadas desde ESCUDO, el centro de monitoreo más moderno de la provincia, donde funciona la base operativa del despacho unificado del SAME, para el envío inmediato de las ambulancias ante cada llamado.

Esta flota de última tecnología se suma a la nueva guardia del Hospital Houssay en el oeste del partido, inaugurada este año. De esta manera, Vicente López continúa impulsando el plan integral de inversión en materia de salud, con más de 20 obras en distintos centros y hospitales municipales de todo el partido, para que todos los vecinos accedan a una atención médica de calidad cerca de sus casas.