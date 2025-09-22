San Isidro estrena recorridos turísticos en su casco histórico, el centro y el puerto

El Municipio instaló mapas orientativos y carteles direccionadores que acompañan a los vecinos, indicando lugares de interés y tiempos de caminata, para fomentar recorridos peatonales.

El Municipio de San Isidro está instalando nueva cartelería urbana que brinda información clara para que desplazarse caminando sea más simple. La cartelería incluye mapas orientativos con transportes, hitos urbanos y puntos de interés, y direccionadores peatonales, que acompañan a los vecinos en su recorrido y tiempos de caminata, para fomentar los traslados a pie que pueden realizarse en un tiempo corto, mientras se disfruta del espacio público y de los diferentes atractivos que ofrece el distrito.

El proyecto se encuentra en su fase de inicio. En esta primera etapa se priorizó uno de los ejes clave del municipio: su casco histórico, el centro y la zona del puerto. Ya se instaló nueva cartelería que va desde el edificio municipal al Bajo de San Isidro, pasando por Plaza Mitre, hasta las estaciones de ferrocarril. En total son nueve carteles “direccionadores” que ubican y muestran las distancias a diferentes hitos como la Catedral, la estación del Tren de la Costa, el Museo Pueyrredón, el Parque Público del Puerto, Mirador los Tres Ombúes, entre otros.

Esta iniciativa está pensada tanto para vecinos, turistas y visitantes y pone al peatón en el centro, promoviendo un espacio público más accesible, con calles mejor iluminadas y nuevos lugares de encuentro.

Este nuevo sistema de señaletica se irá extendiendo progresivamente a distintos puntos del municipio, fomentando recorridos más seguros, organizados y disfrutables. San Isidro se suma así a la tendencia de las grandes ciudades del mundo que apuestan por una movilidad inclusiva y sostenible.

*Direccionadores colocados en el casco histórico*

1- Plazoleta del mastil, 9 de julio y Belgrano.

2- Belgrano y av. Del Libertador.

3- Ituzaingo y Juan Bautista de Lasalle.

4- Plaza Mitre, lado Juan Bautista de Lasalle.

5- Puerto de San Isidro, Primera Junta y Tiscornia.

6- Pedro de Mendoza y Del barco centenera.

7- Roque Saenz Peña y av. Del Libertador.

8- Plaza Yrigoyen (Municipalidad de San Isidro).

9- Estación San Isidro FFCC Mitre sobre Cosme Beccar.