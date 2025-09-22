Denunció un robo, se quiso ir y murió cuando lo redujo la Patrulla Municipal

Un hombre de 34 años, padre de tres nenas pequeñas, murió al ser detenido por agentes de la Patrulla municipal de Vicente López, luego de denunciar un robo y pedir asistencia al 911. La familia denunció que hubo violencia que le provocó la muerte.

(Fuente: InfoBAN) – El hecho conocido recientemente pero ocurrido a principios de septiembre, comenzó cuando la víctima, Octavio Buccafusco, llamó al 911 para denunciar un robo en su casa.

Al lugar, en la esquina de la avenida Maipú y la calle Güemes, arribaron minutos después varias unidades de la Patrulla Municipal de Vicente López. Los agentes municipales quisieron entablar un contacto con Buccafusco, quien estaba con un perrito blanco en brazos, pero al parecer el hombre se negó y pidió la presencia de la Policía Bonaerense, según relató su hermano Augusto.

En ese momento, comenzaron empujones y un intento de la víctima de irse del lugar, que los agentes de la Patrulla Municipal buscaron impedir. Entre varios redujeron a Buccafusco contra el piso.

Fue en ese punto cuando el hombre se descompensó. Según fuentes, una ambulancia llegó a trasladarlo hasta el hospital municipal donde falleció a las pocas horas.

Las mismas fuentes indicaron que en la autopsia se determinó que la muerte se debió a un paro cardiorespiratorio que no sería producto “del accionar policial”.

En tanto la familia culpó a los agentes de la muerte. “No se bien qué pasó que lo redujeron y luego se quedaron encima de él como 15 minutos. Qué persona puede resistir tanto tiempo el peso de tres o cuatro personas. A mi hermano lo mataron”, aseguró el hermano en declaraciones a TN.

El caso es investigado por el fiscal Alejandro Guevara caratulado como “averiguación de causales de muerte”, aunque la familia reclama que se investigue un posible homicidio.