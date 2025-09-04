En la Ciudad del Aprendizaje, UNESCO…

Por: Dr. Prof.Carlos Víctor Zalazar

El 3 de septiembre de 2025 se mantuvo una provechosa reunión con Mara Ruiz Malec, ex ministra de trabajo de la Provincia de Buenos Aires, junto con el jefe Distrital Adrián Martínez, las Inspectoras Melisa Panarello, Verónica Shamray y el Director de la Oficina de Empleo Municipal, Ariel Sosa.

Con la Primera ExpoEmpleo 2025 que se va a desarrollar en la Universidad de Ciencias, Tecnología, Robótica, Innovación e IA, se abordaron temas integrales que abarcaron la educación y empleo de manera conjunta.

Necesidades y demandas del mercado laboral local y regional así como el rol de la ExpoEmpleo 2025 para la inserción laboral y la formación continua.

La Ciudad del Aprendizaje a la vanguardia siempre. Educación y Trabajo, pilares fundamentales en la política del intendente Mario Ishii, y como Secretario Ejecutivo por la UNESCO en Argentina, impulsa el desarrollo, crecimiento y progreso personal y social como motor en nuestra comunidad paceña, a través de la tecnología, la innovación e Inteligencia Artificial de la nueva universidad.

La Ex Ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, acompañará la primer Expo Empleo 2025 que realizará el día 8 de octubre con una charla magistral acerca de los Derechos Laborales en la más grande universidad en Fray Marchena y Santa María.

Además el actual ministro de trabajo Walter Correa visitará en breve al intendente, candidato a Senador Provincial y Secretario Ejecutivo UNESCO Mario Alberto Ishii sumando aún más valor a esta gran Exposición