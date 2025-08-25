Julio Zamora en José C. Paz, Tigre Centro, Tres de Febrero y San Martín

Fue en el marco de la campaña electoral de Somos Buenos Aires

(*) Junto a militantes y dirigentes de Somos Buenos Aires, Julio Zamora recorrió el Municipio de José C. Paz

El actual intendente de Tigre y candidato a senador por la Primera Sección Electoral de Somos Buenos Aires, Julio Zamora, visitó el Municipio de José C. Paz, donde mantuvo un encuentro de trabajo con los dirigentes locales y dialogó con la comunidad sobre las medidas que busca implementar la coalición a partir del 10 de diciembre.

Durante la actividad, destacó que los comerciantes y vecinos mostraron mucha preocupación por temas vinculados a la seguridad y crisis económica. En esta línea, agregó: “Hay una retracción en materia de ventas que se hace sentir en las familias. Muchos empleadores tienen que deshacerse de sus trabajadores, es una situación muy dramática. Somos Buenos Aires genera la posibilidad de que volvamos a la Argentina del trabajo, que recuperemos nuestra PyME y que le demos un marco protagónico a nuestra pequeña industria”.

Además, con eje en seguridad Zamora agregó: “El candidato de José C. Paz, Daniel Torres, visitó el centro de monitoreo que tenemos en nuestro Municipio y conoció todos los avances tecnológicos que implementamos para trasladarlos como propuestas a este territorio”.

La actividad comenzó en horas de la mañana, donde el intendente de Tigre fue recibido en el Centro Tradicionalista El Fiador por militantes y dirigentes. Seguido, visitó el espacio comercial a cielo abierto de José C. Paz y realizó una escucha activa de las necesidades y problemáticas de la comunidad.

Por su parte, el candidato a primer concejal local, Daniel Torres, expresó: “Fue un día muy especial. Recibimos muchas inquietudes y proyectos que los vecinos quieren que llevemos al Concejo Deliberante. La única manera de progresar es involucrándose. Toda la Provincia de Buenos Aires está atravesando problemáticas importantes. Queremos instalar algo similar al sistema de seguridad tigrense aquí en José C. Paz”.

Para finalizar, Zamora se reunió con dirigentes y militantes de Somos Buenos Aires, donde desarrollaron una mesa de trabajo y puesta en común de los ejes de acción que debe tomar la coalición en el Municipio de José C. Paz para, de esa manera, atender a las necesidades de los vecinos y vecinas.

(*) En Tigre Centro

Julio Zamora, también se reunió con comerciantes de Tigre centro para acercar las propuestas de Somos Buenos Aires. Durante el encuentro, dialogó con los vecinos y vecinas sobre las dificultades que enfrentan por el contexto económico del país.

“Fue un encuentro muy lindo con comerciantes de Tigre centro, donde planteamos la decisión que tomamos de integrar Somos Buenos Aires y dar un salto cualitativo en la política para ir más allá del enfrentamiento violento que tiene la Argentina entre dos espacios. Planteamos la sensatez para encaminarnos a través del diálogo en un horizonte común”, señaló el candidato.

Y agregó: “Carolina Hernandorena y Denis Leopoldo Rafar son dos médicos muy queridos por la comunidad. Los ponemos como el gran valor que tenemos. La salud es uno de los elementos más importantes que trabajamos desde el Municipio de Tigre. Además buscamos mostrar a todos los bonaerenses el modelo de gestión que construimos en materia de seguridad, educación y en muchos ámbitos más”.

En la reunión, Zamora repasó las obras más significativas de su gestión en el Municipio de Tigre y explicó los motivos por lo que integra “Somos Buenos Aires”. A su vez, mencionó la recientemente inauguración del Hospital Cardiovascular “Dr. Genaro Serantes”, y las próximas presentaciones, como: la pista de atletismo, la Escuela Secundaria N° 47, el natatorio en la localidad de General Pacheco y los dos teatros de Don Torcuato y El Talar. Por otro lado, hizo alusión al avance de la construcción del hospital de alta complejidad para adultos.

Carolina Hernandorena, la primera candidata a concejal en Tigre por “Somos Buenos Aires”, afirmó: “Estuvimos con Julio Zamora disfrutando junto a los comerciantes de Tigre centro, contando que es ‘Somos Buenos Aires’ y que venimos a traer a la comunidad. Esta es una propuesta que trae la posibilidad de construir nuevas formas de hacer política y una mirada crítica a lo que pasó como también al contexto actual”.

En tanto Denis Leopoldo Rafar, el segundo candidato a concejal en Tigre por la fuerza política, señaló: “El desafío que se presenta es interesante y es un placer escuchar a nuestro candidato a senador provincial, Julio Zamora, con conceptos muy claros sobre lo que quiere para Buenos Aires y lo que ejecuta en el Municipio. Tengo satisfacción y orgullo de acompañarlo”.

(*) En Tres de Febrero y San Martín: “La economía actual produce efectos nocivos para el consumo”

El candidato a senador por la Primera Sección Electoral, Julio Zamora, recorrió los municipios de Tres de Febrero y San Martín junto a dirigentes y militantes de Somos Buenos Aires. “La economía actual produce efectos nocivos para el consumo“, destacó el jefe comunal de Tigre en la jornada donde señaló la importancia de la industria para el desarrollo local.

En esta línea, prosiguió: “Las empresas están sintiendo los efectos de una política económica que no llega a la totalidad de la población, entonces el horizonte de trabajo para el futuro se vuelve muy oscuro. Somos Buenos Aires lleva esperanza y medidas que acompañan la necesidad que tenemos de dejar atrás esta mirada exclusiva en la macroeconomía y centrarnos en lo que le está pasando a nuestras PyMEs que son el motor de la Provincia de Buenos Aires”.

Y cerró: “Tuvimos una visita muy fructífera al Municipio de Tres de Febrero charlando con los comerciantes, viendo la realidad que están viviendo al calor de una crisis económica que se va sintiendo en los comercios y en las familias. Además nos reunimos con jubilados que nos contaron sus preocupaciones y la imposibilidad de llegar a fin de mes”.

La jornada comenzó en horas de la mañana en Tres de Febrero. Zamora y dirigentes de la coalición visitaron el centro comercial a cielo abierto de la avenida Presidente Perón del barrio de Pablo Podestá. Posteriormente, mantuvieron un encuentro con la comunidad en el Club AMUP, donde funciona el Centro de Jubilados Tiempo de Encuentro. Allí, dialogó con la comisión directiva, resaltó la importancia de las instituciones barriales para el desarrollo de la sociedad y abrió un espacio de debate con los vecinos y vecinas.

Por su parte, la candidata de Tres de Febrero, Ayelén Bertón, señaló: “Se trata de pensar en la gente de a pie, que realmente está atravesando un momento en el que la política parece mirar para otro lado. En este sentido, es un placer tener a personas como Julio Zamora, que escucha, entiende, intenta comprender esas realidades y también propone un cambio para la provincia de Buenos Aires que tanto lo necesita”.

Seguido, el candidato visitó el polo industrial del barrio de Ciudadela, donde recorrió la empresa constructora Grupo Cremonesi, firma con más de 150 empleados. Junto a Josefina Mendoza, quien es la segunda candidata a senadora por la Primera Sección de Somos Buenos Aires, expusieron las políticas públicas con las que trabajan y tienen que ver con medidas de alivio fiscal y facilidades para las PyMEs locales.

Para finalizar, Zamora se trasladó a la localidad de San Andrés, ubicada en el Municipio de San Martín. Allí, mantuvo un encuentro de trabajo con dirigentes políticos locales con quienes dialogó y conversó sobre la actualidad de la campaña que finalizará con las elecciones del 7 de septiembre.