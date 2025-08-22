Julio Zamora inauguró la ampliación del Jardín de Infantes N° 933 de Don Torcuato

El intendente de Tigre asistió a la presentación del salón de usos múltiples (SUM) y una cocina equipada con artefactos de última generación, que responde a las necesidades de los vecinos y vecinas para que los estudiantes desarrollen su ciclo lectivo en condiciones óptimas.

Con el objetivo de continuar el fortalecimiento de la educación pública del Municipio de Tigre, el intendente Julio Zamora y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, presentaron la ampliación del Jardín de Infantes N° 933 de Don Torcuato.

“Seguimos dando pasos en materia de infraestructura, desde lo más pequeño, como este SUM de más de 200 m2, hasta con nuevos establecimientos o ampliaciones en otros establecimientos. Contamos con una dirección de Infraestructura Escolar que se encarga de cubrir el más mínimo detalle de lo que sucede en las escuelas públicas de Tigre”, indicó el jefe comunal.

El evento comenzó con un show del mago Raymon. Seguido, alumnos y alumnas ingresaron con las banderas nacional y provincial y entonaron el Himno Argentino. Las labores desarrolladas por el Gobierno local son un salón de usos múltiples (SUM) y una cocina equipada con artefactos y elementos de última generación.

Inaugurado el espacio, Gisela Zamora enfatizó: “Son obras importantísimas para darle a los chicos un espacio de calidad. Esto demuestra una vez más el compromiso que tiene el intendente Julio Zamora con la educación, las infancias y las familias de Tigre. Por eso, todos los esfuerzos están puestos en mejorar las instalaciones de las escuelas”.

Seguido, se llevó adelante el corte de cinta e inauguración oficialmente del espacio. Para finalizar, Zamora y su equipo de trabajo y comunidad educativa realizaron el descubrimiento de la placa y la plantación de lapacho, como símbolo de fortalecimiento de la comunidad.

Por su parte, la directora del establecimiento, Natalia Maciel, indicó: “Hace 14 años que estoy en el jardín, primero como docente, ahora como directora de esta institución. Fue algo que siempre lo pedimos, era muy necesario para la comunidad. Es muy importante sentirnos acompañados por una gestión política”.