Juan Andreotti presentó la ampliación y renovación del Gimnasio de musculación del Poli N°3

El Gimnasio de Musculación instalado en el Polideportivo N°3, sito en 9 de Julio y el río, ganó el doble de superficie gracias a las obras encaradas por el Municipio de San Fernando, enmarcadas dentro de su política de ampliación y renovación de sus instalaciones para la práctica deportiva.

El Intendente Juan Andreotti, durante la recorrida que realizó acompañado del Secretario de Deporte Carlos Traverso, expresó: “Entre todos pudimos ampliar al doble la superficie del gimnasio del Polideportivo N°3 que ya funcionaba aquí, donde esperamos recibir a más vecinas y vecinos que vengan a usar y disfrutar estas instalaciones al lado del río”.

