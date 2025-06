Pablo Mansilla: “El mejor candidato para la 1º Sección Electoral es Mario Ishii”

El secretario de Gobierno de José C. Paz se refirió al armado del peronismo en la provincia de Buenos Aires y sostuvo que lo conveniente es no desdoblar la elección, “ir a octubre y cuidar a Cristina” porque “el enemigo está afuera y es Javier Milei”.

(Fuente: Qué Pasa / nota de Mariano Fernández) Pablo Mansilla, secretario de Gobierno de José C. Paz y vicepresidente del Partido Jusiticialista (PJ) local, habló con el medio sobre el armado del peronismo de cara a las próximas elecciones legislativas y manifestó la necesidad de que cada sección electoral elija a sus candidatos. En ese sentido, aseguró que Mario Ishii, intendente del distrito del oeste del conurbano, es “el mejor candidato” para la Primera Sección. Además, manifestó que “hay que cuidar a Cristina Fernández de Kirchner”.

Consultado sobre la situación electoral luego de la detención de Fernández de Kirchner, Mansilla aseguró que “Después de proscripción política que tuvo la compañera presidenta del PJ a nivel nacional, tenemos que rever cosas”, en línea con lo expuesto por el intendente Ishii días atrás sobre la necesidad de revisar el calendario electoral en la provincia de Buenos Aires.

“Nosotros pensábamos que se podía hacer el cambio de elección para el 7 de septiembre, pero el peronismo perdió cuatro elecciones en el país ya. Un gobernador como (Gerardo) Zamora decidió no desdoblar e ir directamente a octubre. Después de la detención de Cristina, con una condena de proscripción, Mario que es obviamente un hombre fuerte del conurbano, piensa que hay que ir a octubre también”, indicó en la entrevista emitida por FM Fénix y agregó “eso no quiere decir que haya interna ni que estemos peleados con nadie ni nada. Mario habló con Cristina, habló con Axel, sigue hablando, seguimos trabajando”. “Nosotros defendemos la gobernabilidad en la Provincia de Buenos Aires, es lo que corresponde”, afirmó el secretario de Gobierno de José C. Paz.

En este sentido, enfatizó en que “es momento que los dirigentes de las sesiones electorales definan sus candidatos y no que se definan a dedo, como lo hemos comentado en la elección anterior”.

“Hay que juntar a los intendentes de cada sección y tienen que hacer la lista con los legisladores que quieran poner. Eso no quiere decir que se tiene que quedar afuera ni el Movimiento Derecho al Futuro, ni La Cámpora, ni el kirchnerismo, ni nadie. Tenemos que estar todos adentro, pero hay que dirimirlo dentro de las propias sesiones electorales”, definió.

“Hay que buscar los mejores candidatos de cada sección. Yo creo que el mejor candidato igual para la primera sección electoral es Mario Ishii. ¿Quién le puede discutir a Mario Ishii todas las obras que hizo y sigue haciendo? Pongamos las obras y todo arriba de la mesa para sentarnos a discutir de política y de quiénes son los mejores hombres y mujeres”, subrayó Mansilla.

Además, dijo que “hay que ir a octubre, ganarle a Milei, porque el enemigo no está adentro: ni en Axel, ni Cristina, ni Máximo, ni Sergio. El enemigo se llama Javier Milei. El enemigo es el gobierno. Un gobierno que no tiene nada que ver con lo que la Argentina se merece”.

“Lo conveniente es ir a octubre y cuidar a Cristina. A mí políticamente me llena, me conmueven los discursos, ha ayudado mucho a mucha gente. Ha implementado la AUH, la tarjeta Alimentar, todo lo que te imagines. Eso lo hizo el peronismo, lo hizo un gobierno nacional. Y todo lo que hizo Néstor: le pagó la deuda al FMI. Ahora ni mis nietos ni mis bisnietos van a ver pagar la deuda que el Fondo Monetario Internacional nos dio. No la vamos a pagar nunca más, porque es impagable”, señaló.

“Hay que trabajar por un proyecto nacional y popular para 2027, porque hay muchas cosas que se están haciendo mal. No es todo para los empresarios, hay que ayudar a la gente. La clase media está destruida en este país”, culminó.