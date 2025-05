AySA advierte sobre estafas en redes sociales y comparte consejos para prevenirlas

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos alerta a sus usuarios sobre la circulación de mensajes con información engañosa a través de redes sociales y WhatsApp no oficiales.

En la actualidad, con el creciente uso de plataformas digitales en la vida diaria, las redes sociales se han convertido en terreno propicio para cometer estafas virtuales. Por medio de perfiles falsos y promesas de beneficios llamativos, los estafadores intentan engañar a las personas para acceder a su información privada.

En primer lugar, la empresa recuerda que desde sus cuentas verificadas en redes sociales nunca se iniciarán conversaciones, ni se solicitarán datos personales ni códigos de verificación. La primera interacción siempre debe ser iniciada por el usuario, y el asistente virtual nunca hará un saludo personalizado.

En el caso de WhatsApp, AySA tiene un perfil verificado como cuenta de empresa, identificado con una tilde verde, y su chatbot no realiza ni recibe llamadas.

En caso de detectar un perfil falso, AySA recomienda a sus usuarios tocar los tres puntitos ” ⋮ ” en la esquina superior derecha del chat sospechoso, seleccionar “Más” y luego “Reportar”. Desde allí, además se puede optar por bloquear al contacto y eliminar los mensajes. La única línea oficial de WhatsApp es 11-5984-5794.

Por otro lado, se han detectado publicaciones en redes sociales como Facebook, donde se promocionan falsos descuentos utilizando la imagen de la empresa. Estos perfiles falsos intentan captar la atención ofreciendo supuestas bonificaciones en la facturación. Se aconseja no hacer click en dichos avisos. En este sentido, AySA aclara que no otorga descuentos aleatorios en las facturas, y que los únicos programas vigentes son la Tarifa Social y Comunitaria o el Plan de Regularización de Deudas, a los que se puede acceder a través de la página oficial www.aysa.com.ar

Finalmente, AySA recomienda no interactuar con perfiles no verificados y evitar compartir datos personales en páginas web no oficiales o en comentarios en redes sociales. Es importante siempre verificar que los dominios de un sitio web o de un correo electrónico sean oficiales. También resulta útil leer comentarios en redes sociales, donde otros usuarios suelen alertar sobre posibles fraudes.

Ante cualquier duda, la empresa recuerda a los usuarios que tienen a disposición el canal de atención autogestionada en WhatsApp: 11-5984-5794. Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.

AySA continúa implementando todas las medidas necesarias para proteger los datos de sus usuarios y garantizar que los trámites online se realicen de forma segura. Más información en www.aysa.com.ar/estafas_virtuales