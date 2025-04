Historias de la Guerra de Malvinas

Por: José María Posse

El futbolista campeón del mundo Osvaldo Ardiles jugaba en 1982 en el Tottenham Hotspur de Inglaterra.

Cuando comenzó la guerra de Malvinas, el 2 de abril de ese año, dijo que no podía jugar en un país que estaba en guerra con Argentina y fue cedido al París Saint German, de Francia.

En aquel entonces, su primo José Ardiles era primer teniente y se encontraba prestando servicios en la VI Brigada Aérea con asiento en la ciudad de Tandil.

Mientras uno se preparaba para ir al Mundial de España 82 representando a la Selección Argentina, el otro entraba en combate en Malvinas.

El sábado 1 de mayo José partió desde Río Grande hacia las islas en su avión Mirage M-5. Dagger Acompañándolo, en otro Dagger, salió el capitán Carlos Rodhes. Sin embargo, Rodhes regresó por fallas en su avión y Ardiles siguió solo, sabiendo que se trataba de una acción de enorme peligro.

Cumplió con su misión de atacar a una fragata enemiga que se dirigía a Darwin. Pero minutos después dos Sea Harrier ingleses fueron a buscarlo, y tras un combate intenso uno de ellos lo alcanzó con un misil haciendo explotar su avión. Tenía 27 años. Su cuerpo nunca fue encontrado.

Tiempo más tarde, Osvaldo contó que el piloto inglés que derribó el avión le envió una carta a su tío, para que no siguiera buscando a su hijo José. En la misiva, respetuosa, le explicaba que no pudo haber escapado de la explosión.

José Ardiles fue un héroe de Malvinas. Recordarlo es homenajear a todos los solados que combatieron con honor y patriotismo por la soberanía argentina. No los olvidamos.