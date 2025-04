Café y noticias, una propuesta radial

Lo conduce el periodista Roberto Arbillaga

Todos los lunes, de 9 a 10 hs, por FM Fénix (100.3) la actualidad política local y nacional pasa por Café y noticias, un programa radial conducido por el periodista Roberto Arbillaga, donde también se abordan noticias de interés general.

Desde 1983 comenzó el programa, en aquel entonces por FM de la Costa (102.3). Rápidamente pasó a FM San Fernando. En 1985 se incorpora a FM Fenix, junto a Raúl Gómez Alcorta y Miguel Morón, conduciendo 4 x 4 Periodismo todo Terreno.

Vuelve en 1990 a FM Delta en horario de la mañana, hasta el año 2000.

Desde el año 2001 pasa a FM Occidente (97.1) hasta el año 2023 conduciendo Café Por Medio, en el horario de las 20 a 22 hs.

En el año 2024, pasa a FM La Barca y desde el año el 2025 se incorpora nuevamente a FM Fenix.

No solo puede escucharse sintonizando la emisora, sino a su vez por You Tube o ingresando a la web: www.fmfenix.com.ar

“Son más de 40 años en la radio”, comentó Roberto a quien éste periodista que escribe estas líneas (Claudio Omar Antunovich) conoció laboralmente en el ciclo televisivo ‘Entre Todos’, que salió al aire por Canal 4 Norte entre 1997 y 2002.

“Vivir en un ‘desierto de noticias’ no es vivir en un lugar lejano. Es vivir en una comunidad en la que no existen medios locales de información. Y los ciudadanos que viven en esa condición quedan huérfanos. Aunque ahora las personas tienen muchas más fuentes de información a su alcance con las redes sociales, éstas no llenan el vacío dejado por los reporteros locales. Incluso, en muchos casos, se ha llegado a crear más confusión con la divulgación en redes de fake news. Los medios locales nos cuentan todo lo que sucede a nuestro alrededor, informan y dan voz”, así lo asegura un informe del Center for Innovation and Sustainability in Local Media. Y esta realidad le cabe a ciclos como Café y noticias, conducido por un profesional de extensa trayectoria.

No se olvide, todos los lunes de 9 a 10 hs recomendamos sintonizar FM Fénix (100.3) y escuchar esta interesante propuesta periodística que nos ofrece Roberto Arbillaga.