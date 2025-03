Entrevista a Ana Di Risio. Escritora y Productora de Puente Cultura

Por: Ezequiel Poletti

– ¿Cómo surgió escribir?

– Hace muchos años, desde la adolescencia. Copiaba canciones o poemas que encontraba, los leía, después comencé a escribir frases y quedaron por allí en algunas libretas, hará unos quince años en una capacitación docente donde la propuesta era trabajar sobre relatos y registros pedagógicos, descubrí que encontraba mucho placer al escribir y que no me detenía en sí gustaba o no, sino en mejorar, corregir, volver a escribir y así retomé más consciente la escritura, matizando escritos; poemas, relatos con proyectos con mis alumnos.

– ¿Cuál es tu formación?

– Soy docente del nivel inicial y primario desde hace 30 años. Siempre me capacité como docente, desde hace unos 10 años empecé a formarme en comunicación, radio y locución.

– ¿En qué programas de radio has participado hasta realizar tu propio programa?

– Comencé realizando un programa en Radio Tradición Am 1580 como parte de un taller de radio, luego la locutora Viviana Nelli con quien siempre me forme, me convoco para integrar un equipo para su programa estuvimos en Radio EL Mundo y en Fm Concepto en CABA. Hice colaboraciones en la Radio SOS FM 105.1 de San Andrés. Siempre muy agradecida por las distintas posibilidades que me han dado. Después llego la posibilidad de hacer el programa propio en Radio Voces La radio del Circulo de Periodistas de San Martin desde el mes de julio del 2024.

– ¿Cómo surgió participar en cien poetas por la paz?

– Encontré una publicidad en redes, consulté converse con la mentora de este proyecto Verónica Bianchi y fue mi segunda participación en Antologías, me pareció interesante la temática, hace 8 años participo de 100 Poetas por la Paz, con poesía o micro relatos alusivos.

– ¿Cómo es organizar y participar en feria de libro independiente y de San Martín?

– Es un desafío interesante, hay un gran trabajo en equipo en cuanto a la organización de la feria del libro en Ballester BEL (Ballester Expo Libro) junto Nieves Morteo quien es la creadora de esta feria desde hace 10 años. Me apasiona la organización, la comunicación con la gente. Se trabaja mucho, pero es lindo, después ver los resultados, cuando las personas que asisten están contentas, disfrutan y quieren volver.

Participar de la Feria de Libro en San Martin es muy lindo, es mi lugar desde siempre, donde crecí, estudié, trabajo y vivo. Es encontrarme con amigos, colegas, vecinos, familia y compartir los libros.

– ¿Cómo surgió el nombre Puente Cultura?

– Cuando dejé de hacer radio sentí la necesidad de seguir compartiendo en mis redes lo que me seguía llegando de cultura, de personas, de instituciones… Le puse de título “Puente Cultura” cada vez que compartía o difundía algo. Cuando llega la propuesta de hacer radio, pensé en ese nombre para mi programa, que de hecho tiene que ver con lo que ya hacía en otras radios y en mis redes.

– ¿Cómo fue armar el Poemario que realizaste?

– “PATIO AZUL” fue un autoregalo, iba a cumplir 50 años y quería hacerme ese regalo, el de editar, busqué los escritos posibles que había escrito en un año muy difícil para mí, porque estuve enferma, seguí escribiendo algunos meses más, me comunique con la editora de aBrace Representaciones Culturales Córdoba, Verónica Bianchi y le presente los escritos, allí empezó el sueño hecho realidad. Un Poemario muy significativo para mí, cerca de la naturaleza, la esperanza, la vida y la superación, donde aparece el patio azul…

– ¿Cómo fue elegir comunicación?

– Visité en dos oportunidades un programa de radio como escritora, creo fue amor a primera vista, porque me detuve a preguntarle a la conductora fuera del aire como preparaba el programa, como lo hacía, cuanto tiempo le llevaba… Luego vi en la misma radio un anuncio que empezaba un taller de Radio y Locución, creo el destino y las ganas me llevó a la comunicación ya no desde la escuela o la escritura, si no desde la radio, un mundo mágico para mí.

– ¿Te ubican en redes sociales? Digo…, para obtener tu libro, entre otras cosas?

– Mis redes sociales son Facebook: Ana Di Risio. Instagram: Ana Di Risio.

Allí pueden solicitar mi poemario.