Reportaje a la actriz Cali Adinolfi

(*) Por: Claudio O. Antunovich

Trabajó con los grandes del espectáculo en TV, cine y teatro. Fue tapa de Playboy (Argentina). Y en la actualidad está radicada en Miami. Trabajó para Playboy de EEUU, siendo una de las estrellas más codiciadas por la productora. Además, incursionó en la música, y también en el periodismo.

Nacida en Berisso (ciudad cercana a La Plata), la actriz, vedette, cantante y conductora Cali Adinolfi fue lanzada a la fama desde muy joven luego de una producción fotográfica para una revista, en las arenas de Punta del Este. Y desde allí no paró de trabajar.

Su figura deleitó en ciclos como: “Matrimonios y Algo Más” y “Las Mil y Una de Sapag”.

Con ese cóctel perfecto de bebota inocente que desbordaba picardía, su imagen se proyectó también en otros programas como: “Las Gatitas y Ratones de Porcel”.

A su vez, desempeñó un rol en la novela “Pasiones”, acompañó a Marcelo Tinelli en “Video Match”, a Lucho Avilés en “Indiscreciones” y también a Raúl Portal en “Notidormi” y “La Fiesta Hop”.

Hizo cine con Alberto Olmedo en la película “El Manosanta está cargado”, y teatro con Tristán.

Pero Cali no olvida su puntapié inicial en el mundo del espectáculo: “A los 17 años, Moria Casán me invitó a trabajar con ella en un programa de Canal 9, llamado ‘Las Tetras de Moria’. A ella la respeto mucho. Es una gran profesional” -nos dijo-.

Y tampoco olvida su debut teatral: “En el Maipo. ¡Te imaginás! Guauuuuu. Fue increíble. Y qué elenco: Hugo Arana, Fernando Lupiz, Zulma Faiad, Adriana Salgueiro, Gonzalo Urtizberea…

El director era Hugo Moser -quien fue todo un caballero conmigo- y el ciclo era ‘Matrimonios…’ el mismo que hacíamos en televisión” -recordó-.

– ¿Cómo llegás a Miami y en qué circunstancia? (le preguntamos)

– Me afinqué aquí en 1998. En ese entonces había terminado de trabajar con Lucho Aviles en “Indiscreciones” con quien estuve casi 3 años, y además acababa de terminar una relación amorosa con un ex futbolista conocido que culminó siendo tormentosa.

Por eso, para poder separarme de él y estar más tranquila pensé en viajar a Miami y así poder saber si podía estar sin él o no.

Miami me gustó mucho. Empecé a conectarme con gente. Me renté un apartamento y me fui haciendo la idea de no volver.

– ¿Fueron duros los comienzos?

– Muchísimo. El idioma y las costumbres son diferentes. Todo…

Me costó demasiado integrarme al ambiente artístico.

Fui a ver a Hug Hefner, el dueño de Playboy, a California, ya que como soy la primer ‘Playmate’ Argentina eso me daba una gran chance. Allí no hice tapa, pero sí muchas fotos.

– ¿Y luego?

– Trabajé en la ‘Cosa Nostra’ en el Canal 41 (con Javier Ceriani) todas las noches de 23 a 24 hs.

Hice comerciales; tuve mi programa de radio que se llamaba ‘Tangos para recordar’ en West Palm Beach y en español en la radio WPSP 1190 (AM).

Hice varios programas en el canal Univisión y tapas de revista. También por el hecho de que fui una de las gatitas de Porcel viajé a diferentes países donde me invitaban para entrevistarme.

Pero aquí donde más trabajé fue en Playboy haciendo videos eróticos y shows en diversos clubes nocturnos. Fue hace unos años.

– ¿Y además incursionaste en la música y el periodismo?

– Grabé un CD que tiene ritmos dance, reggae, disco y balada. Se llama “Cali, Queen of Sexy Dance”. Me lo produjo discos Columbia.

En cuanto al periodismo trabajé en un programa llamado ‘Hoy Miami’.

Hice reportajes a personas famosas como Sabrina Olmedo, a quien le tengo un gran respeto y está haciendo una obra con mucho éxito por aquí.

– ¿Qué recuerdo te dejaron aquellos con quienes compartiste escena?

– Sapag, Porcel y Olmedo eran grandes de verdad. Ellos no necesitaban decir groserías para hacer reir. Solo insinuaban y apelaban al doble sentido.

– ¿Dentro del espectáculo, dónde hay mayor grado de acoso sexual en Argentina o en EEUU?

– En Argentina. ¡Totalmente! Acá te respetan mucho más. Incluso la mayoría de los productores son inacapaces de insinuarte nada.

A las primerizas les digo que si sueñan con triunfar, no se rindan. Traten de esquivar el acoso, sean fuertes, y no dejen que un bastardo las use y luego las descarte por otra.

No obstante, quiero aclarar que muchos productores son serios, aman a su familia y son incapaces de asediar a ninguna actriz, modelo o cantante.

(*) DE ELLA SABEMOS QUE …

De la vida personal de Cali, podemos decir que es virginiana (nació un 7 de septiembre), fue novia -entre otros- del popular cantante Pappo y posteriormente se casó en 3 oportunidades. Enviudó en la primera ocasión y se divorció en las 2 restantes.

Admira a Eva Perón porque “gracias a ella las mujeres dejaron de ser furgón de cola de los hombres y ahora tienen voz y voto. Era un ángel y por eso Dios la reclamó tan joven.

Junto a Juan Perón, ambos lucharon para implementar la justicia social en nuestro país, y siempre protegieron a los más necesitados, dando trabajo genuino, que es lo que dignifica a la gente” -aseguró al finalizar la nota-.

(*) Entrevista realizada de modo virtual.