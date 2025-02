El massismo bonaerense: claves y desafíos de cara a 2025

El Frente Renovador se prepara para las elecciones de 2025 en Buenos Aires. ¿Desdoblamiento electoral o unidad? La estrategia de Massa y Galmarini.

Con un 2025 electoral que se acerca rápidamente, el peronismo en la Provincia de Buenos Aires enfrenta un escenario lleno de incertidumbres. La posibilidad de un desdoblamiento de las elecciones y el futuro de las PASO son temas cruciales que definirán la estrategia de cada sector. El Frente Renovador, liderado por Sergio Massa (ex candidato a Presidente de la Nación, quien además es un importante referente de la Zona Norte del Gran Buenos Aires) se prepara para ser protagonista de una disputa clave, tanto dentro como fuera de la estructura oficialista, sin descartar la posibilidad de convertirse en una opción alternativa.

Los desafíos de las PASO y el desdoblamiento electoral

La Provincia de Buenos Aires pondrá en juego 29 bancas en las elecciones legislativas de 2025, 19 en la Cámara de Diputados y 10 en el Senado. De estas, 9 son ocupadas por la facción kirchnerista, 6 por el Frente Renovador y 2 por el gobernador Axel Kicillof. Además, hay una decena de bancas en manos de intendentes que no se alinean con ninguna de las principales facciones del peronismo.

El Frente Renovador, por su parte, sigue atento a la situación de las PASO. Con la posibilidad de su suspensión dependiendo de lo que decida el Senado, el espacio liderado por Massa evalúa distintas estrategias para asegurarse una representación fuerte y sin el riesgo de quedar arrastrado por el impacto de una posible victoria de Javier Milei en las elecciones nacionales. En este sentido, el desdoblamiento de las elecciones se presenta como una opción para evitar que los resultados de la elección presidencial afecten los de la provincia de Buenos Aires.

La polarización del peronismo y el juego de alianzas

La disputa interna dentro del peronismo en la provincia de Buenos Aires es intensa, especialmente en lo que respecta al Frente Renovador.

Malena Galmarini, en particular, ha tomado un rol de mayor protagonismo. En las últimas horas, respondió a un tuit de la diputada nacional, ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, y flamante jefa de campaña del PRO en las elecciones porteñas, María Eugenia Vidal, en el que se refería a la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Galmarini mostró su lado irónico, confrontativo, y chicaneó a Vidal con el abandono y olvido de los bonaerenses que gobernó, desde su ‘huida’ a la Ciudad: “Pero cómo… No eras orgullosamente bonaerense? Y las mafias de PBA? ¡Nos dejaste solosssss! Buaaaa…”.

Los encuentros clave del Frente Renovador en la Provincia

Este año electoral comenzó con encuentros seccionales del Frente Renovador en varias ciudades de la provincia. El último, realizado en Lincoln, fue uno de los más importantes. Con la presencia de Malena Galmarini, Alexis Guerrera y otros referentes del massismo, se discutieron los pasos a seguir para consolidar la fuerza dentro del Frente Renovador, incluyendo la preparación del Congreso provincial. Durante el encuentro, Galmarini hizo hincapié en la necesidad de “ordenarse” y trabajar más cerca de la gente, mientras que Guerrera destacó los logros del partido en la provincia, resaltando que “hace 4 años atrás el Frente Renovador en esta sección tenía un solo intendente, y hoy tiene tres”.

El futuro de las PASO y las expectativas del massismo

La posible eliminación de las PASO sigue siendo uno de los temas de mayor preocupación dentro del Frente Renovador. Aunque la decisión final depende de la votación en el Senado, la posibilidad de que las elecciones se desdoblen se está evaluando como una estrategia clave. Para el Frente Renovador, el desdoblamiento de las elecciones podría evitar un arrastre negativo en Buenos Aires, donde el impacto de la elección presidencial podría tener consecuencias en los resultados provinciales.

Además, Massa continúa trabajando en acuerdos clave con el gobernador Kicillof, particularmente en proyectos importantes como el Presupuesto, la Fiscal Impositiva y los nuevos endeudamientos provinciales.

El rol central del Frente Renovador en 2025

De cara a las elecciones de 2025, el Frente Renovador se prepara para un papel crucial. El escenario electoral sigue siendo incierto, pero el partido está tomando las decisiones necesarias para mantener su relevancia y consolidarse como una opción fuerte, ya sea dentro de una fórmula de unidad o como un factor clave de la oposición. Con figuras clave como Malena Galmarini, el Frente Renovador se enfrenta a la polarización del peronismo, mientras prepara su estrategia para las elecciones legislativas y provinciales.

(*) FUENTE: Grupo La Provincia, Pamela Orellana