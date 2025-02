Programación Teatro Niní Marshall

Comienza la temporada 2025 con una amplia variedad de obras, conciertos y diversas propuestas que se podrán ver cada mes en el teatro ubicado en la calle Perú 1401, de la localidad de Tigre.

PROGRAMACIÓN 2025

Sábado 22 de febrero, 20 hs: CONNIE BALLARINI

Connie Ballarini no es solo comediante. Es actriz, youtuber, instagramer, tiktoker, hija de Lili, Tinderwoman, Culo de queso y una creadora de contenido inigualable. Esta polifacética artista lleva el humor a nuevos límites con su show en constante evolución, que mezcla diálogos interactivos con el público y un stand up afilado y desopilante.

No hay escenario que le quede grande a Connie. Ha brillado en tres especiales para Comedy Central, emitidos también por TELEFE, y participó en “La culpa es de Colón, Edición Mujeres” y “Drunk History”. En 2022, celebró el éxito de “Las Chicas de la Culpa” con tres funciones agotadas en el Gran Rex.

Viernes 7 de marzo, 21 hs: LA MENTIRA

Del mismo autor de “La verdad”, el francés Florian Zeller, llega “La Mentira”. Protagonizada por Eleonora Wexler, Gonzalo Heredia, Lautaro Delgado Tymruk y Alexia Moyano. La dirección está a cargo de Nelson Valente y la producción general de Javier Faroni.

“La Mentira” es una comedia en la que dos parejas con años de amistad se reúnen para cenar. En este encuentro la mentira comienza como una elección, una prueba de amistad, y finalmente se convierte en una obligación para mantener sus matrimonios. A partir de allí un suceso de diálogos y hechos desopilantes dan lugar a una experiencia teatral extremadamente divertida pero que a su vez se convierte en un espejo que refleja nuestras propias contradicciones y nos hace cuestionar la utilidad – o no – de la honestidad en nuestras vidas.

Sábado 15 de marzo, 21 hs: SERU GIRAN por Cinema Varité

El legendario sonido de Seru Giran va a hacer vibrar el escenario del Teatro Niní Marshall de Tigre, de la mano de Cinema Verité, la banda tributo que logra transportarte directamente a la magia de los años 70 y 80. Prepárate para revivir temas icónicos como “Seminare”, “Peperina” y “Canción de Alicia en el país”, interpretados con una fidelidad impresionante que hará latir tu corazón como nunca antes. Con músicos de primer nivel, Cinema Verité te hará sentir como si estuvieras en un show original de Serú Girán.

Domingo 16 de marzo, 21.30 hs: DALILA

Para reafirmar que sigue siendo la cantante femenina más popular y reconocida de la cumbia santafesina, tiene más de 24 años de carrera artística. Comenzó sus pasos artísticos desde muy pequeña cantando en diversas instituciones y escuelas, a la edad de 14 años, ganó su primer premio como cantante amateur en un concurso televisivo. Su primer paso profesional lo dio en 1998 cuando graba un tema a dueto con el grupo Trinidad. Su presencia en los escenarios es inconfundible, su belleza, su voz y sus gestos al interpretar las melodías hacen de ella una artista inconmensurable.

Viernes 28 de marzo, 21 hs: EXPERIENCIA QUEEN

Experiencia Queen es un espectáculo que recrea los conciertos de Queen tanto en lo musical como en lo escénico. Los músicos representan fielmente a cada uno de los integrantes de Queen, con vestuarios e instrumentos originales. Himnos inolvidables como Bohemian Rhapsody, Love of my Life, Somebody to Love, Radio Ga Ga, I Want to Break Free y We Are The Champions forman parte de un gran repertorio para disfrutar y emocionarse en familia.

Sábado 29 de marzo, 21 hs: VOX DEI – Ricardo Soule y la Bestia Emplumada

Viernes 16 de mayo, 21 hs: LIC. GABRIEL CARTAÑÁ – Las 5 vidas que vivimos

¿Cuántas vidas vivís en una vida? ¿una, irrepetible y única? ¿dos, la que queres y la que podes?. El Lic. Gabriel Cartañá nos invita a un recorrido por las 5 vidas que vivimos, a descubrir la importancia de cada una, a reparar y corregir, a entender la necesidad de vivirlas todas plenamente.Cada vida que vivimos tiene sus propias dificultades, desafíos y propósitos. Desconocerlos nos pone en el riesgo de caminar en círculos sin llegar a ningún lugar. Obviamente siempre al “Estilo Cartañá” frontal, claro, con ejercicios, con tu participación interactiva, con vos, con ustedes.

Sábado 17 de mayo, 21 hs: WADU WADU. Tributo a Virus

WADU WADU es el espectacular show Revelación que en solo 3 años se ha posicionado como la banda tributo a VIRUS más importante recorriendo diversos e importantes escenarios y Festivales. Con la intención de recrear fielmente, homenajear y celebrar la música de VIRUS, banda fundamental en los 80’s y que cambió para siempre la historia del rock argentino y latinoamericano, WADU WADU invita al público a un viaje imaginario en el tiempo a través de su vigente legado musical que incluye Grandes Éxitos como: UNA LUNA DE MIEL EN TUS MANOS, AMOR DESCARTABLE, IMAGENES PAGANAS, PRONTA ENTREGA, ME PUEDO PROGRAMAR, PECADOS PARA DOS entre otros.

Sábado 31 de mayo, 21 hs: Pablo Angeli presenta CARMEN Y OSVALDO un matrimonio bien argentino

El espectáculo de comedia stand up protagonizado por el talentoso actor Pablo Angeli, en el que interpreta a los personajes Carmen y Osvaldo, un matrimonio argentino realmente divertido, es una experiencia única y llena de risas aseguradas. Con su ingenio y habilidad para conectar con el público, Angeli logra llevar a la vida a estos dos personajes tan peculiares y entrañables, transportando a la audiencia a situaciones cotidianas pero abordadas de manera hilarante.

Sábado 28 de junio, 20 hs: CONNIE BALLARINI

(*) Entradas en www.entradauno.com ó en boletería del teatro de miércoles a domingos de 13 a 20 h.

TEATRO NINÍ MARSHALL: PERÚ 1401 – TIGRE (entre Parque de la Costa y Casino Trillenium)