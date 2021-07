El intendente Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora acompañaron la inauguración del Espacio para la Memoria Padre “Pancho” Soares en Tigre centro

El jefe comunal lo destacó como un hito de la gestión municipal en materia de Derechos Humanos. Fue concebido en articulación con la comunidad y la empresa constructora Brickell, y estará destinado a la recordación del trabajo y memoria del sacerdote. El acto contó con una misa presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea, y el padre Néstor Cruz “Nepi” García.

El intendente Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora acompañaron la inauguración del Espacio para la Memoria Padre “Pancho” Soares en el predio de la Parroquia Nuestra Señora de Carupá de Tigre centro. El lugar, desarrollado en un trabajo conjunto entre el Municipio, la comunidad y la empresa Brickell, posee una muestra de diferentes objetos que pertenecieron al sacerdote y estará destinado a la recordación de su trabajo y memoria. El encuentro contó con una misa presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Ojea, y el padre Néstor Cruz “Nepi” García.

Al respecto, el jefe comunal destacó: “Este es uno de los hitos en materia de Derechos Humanos de la gestión municipal de Tigre. Creamos este espacio para la memoria del Padre ‘Pancho’ Soares, un hombre muy comprometido con su comunidad, con los trabajadores de la zona; realmente es un día muy emocionante. Junto al Padre Jorge Marenco y Monseñor Oscar Ojea dimos un paso muy lindo, esperamos que este lugar sea de recordación y también un espacio donde los vecinos se encuentren para conversar sobre el barrio”.

El acto inició con una sentida introducción del párroco de la capilla, Jorge Marenco, en compañía de Monseñor Oscar Ojea y el padre Néstor Cruz “Nepi” García. A continuación se realizó una pequeña celebración religiosa, se plantó un lapacho y se descubrió una placa conmemorativa. Finalmente, el intendente Julio Zamora compartió unas palabras con los presentes y realizó el corte de cinta acompañado por Daniel Szylder, presidente de la empresa BRICKELL, y Fernando Mantelli, actual presidente del HCD de Tigre.

La concejala Gisela Zamora estuvo presente durante la celebración y afirmó: “Acompañé al intendente Julio Zamora, quien junto con la empresa Brickell y la comunidad, inauguraron este espacio de la memoria, un lugar para reflexionar, pensar y recordar a ‘Pancho’ Soares. Estamos acá para homenajearlo y para que las generaciones futuras tengan la oportunidad de conocer a este hombre y sus valores, pensando también en lo que viene, en cuáles son las premisas que tenemos que mantener y cuáles aquellas cosas que no tienen que volver a pasar nunca más”.

El Municipio contribuyó con la puesta en valor de los objetos que se encuentran exhibidos en el espacio, como la cama de descanso del sacerdote, una máquina de escribir en la que solía traducir textos de otros idiomas, archivo fotográfico y periodístico de su trabajo, instrumentos musicales que pertenecían a su familia, entre otros. También, la gestión local ofició como nexo entre los diferentes sectores de la comunidad para converger en la realización de este proyecto.

En este sentido, la subsecretaria de Derechos Humanos y Juventud, Natalia Reynoso, expresó: “Todos estos objetos, que fueron resguardados durante muchísimo tiempo por la memoria del pueblo, hoy encuentran un espacio; más allá de que no será un museo sino un lugar para la reflexión y la memoria y, fundamentalmente, para recuperar aquello en lo que el padre ‘Pancho’ trabajó tanto. La comunidad siempre lo tuvo en su historia y, a partir de la parroquia que también solicitó la recuperación de la capilla histórica en la cual él daba las misas, al no poder ser trasladada, terminamos gestando este espacio emplazado en la misma comunidad en que este hombre fue asesinado por la última dictadura militar”.

Pancho Soares fue un cura, miembro del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, quien tenía un rol destacado por su apoyo activo a su comunidad y a los trabajadores de la misma. Fue asesinado por la última dictadura militar en el año 1976 tras denunciar penalmente los secuestros y apremios ilegales que sufrían los obreros.

El evento contó con la presencia de: el concejal Javier Parbst, Rodrigo Molinos, Daniel Gambino y la concejala Sandra Rossi. El subsecretario de Economía Popular de la Provincia de Buenos Aires, Federico Ugo; El secretario de Gobierno local, Mario Zamora; el secretario General de Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde; el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla; la secretaria de Turismo, Florencia Mosqueda y la subsecretaria de Mujeres, Géneros e Infancia, Nadia Olivieri.