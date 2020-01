Durante el verano, Tigre redobla esfuerzos para prevenir el Dengue, Chikunguña y Zika

El Municipio continúa con su plan de contingencia para hacerle frente al mosquito Aedes Aegypti y concientizar a los vecinos en la mantención de la higiene del patio de sus casas. Consejos útiles a tener en cuenta en el hogar y ante viajes al exterior.

Con el objetivo de prevenir e informar a la comunidad sobre el peligro del Dengue, Chikunguña y Zika, el Municipio de Tigre lleva a cabo un plan de contigencia que busca concientizar a los vecinos sobre la importancia de tomar medidas preventivas.

El mosquito del Dengue, Chikunguña y Zika no se transmite de persona a persona. Vive en ámbitos domésticos y no nace en el río. Su problema se debe al saneamiento doméstico y comunitario. La forma más efectiva de combatirlo es eliminando sus criaderos para evitar que se reproduzca, porque sin mosquitos no puede haber transmisión.

Por eso, es importante que la comunidad se deshaga de cualquier objeto en desuso que pueda acumular agua, como: bidones, neumáticos viejos, latas, botellas y floreros. Los depósitos de agua de uso doméstico deben ser tapados herméticamente. Cualquier recipiente que pueda acumular agua dentro o fuera de una casa es un espacio donde el Aedes Aegypti puede nacer. Con media hora por semana que cada vecino le dedique a la higiene de su patio, se le cierra las puertas al insecto.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) alertó recientemente acerca de un nuevo ciclo epidémico de dengue en la Región de las Américas. De acuerdo a la última actualización epidemiológica, el número de casos reportados hasta la fecha, es el mayor registrado en la historia de dengue en las Américas. Además, a pesar de que aún no ha comenzado la temporada cálida, ya se ha superado el máximo anual de casos. En la actualidad, los diez países más afectados por el dengue, son Brasil, Paraguay, México, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Belice, Colombia, El Salvador y Guatemala.

Información útil en caso de viajes al exterior.

– Informate si hay casos de Dengue, Chikunguña y Zika en tu lugar de destino.

– En caso de embarazo, consultá antes de viajar si existen caso de Zika en el lugar de destino y en caso donde existan casos, evitá viajar.

– Usá siempre repelente y ropa que cubra todo tu cuerpo contra las picaduras de mosquitos.

– Si durante el viaje o las dos semanas posteriores al regreso tenés fiebre, erupciones en la piel o dolores agudos en las articulaciones, consultá rápidamente al centro de salud u hospital más cercano a tu domicilio.

– Si viajás a Brasil, tenés que vacunarte contra la fiebre amarilla y el sarampión.

Recomendaciones útiles para el hogar.

– Poner boca abajo baldes, botellones y palanganas en uso.

– Tapar los tanques y recipientes que se usen para juntar agua.

– Eliminar o mantener bajo techo las cubiertas de auto que no se usen.

– Vaciar los colectores de agua del aire acondicionado.

– Utilizar tabletas y espirales repelentes dentro de la casa.

– Vaciar el agua de los platos que hay debajo de las macetas.

– Destapar los desagües de lluvia y canaletas del techo.

Ante cualquier duda, los vecinos pueden comunicarse con el área de Medicina Preventiva a los teléfonos 5282-7538 / 5282-7555 o al correo electrónico: preventiva@tigre.gov.ar.

Editor: Claudio Omar Antunovich

