Pesar por la muerte de María Zulema Rodríguez de Manrique

Tenía 105 años de edad.

El Intendente Municipal de José C. Paz, Dr. HC Mario Alberto Ishii, lamenta profundamente comunicar el fallecimiento de María Zulema Rodríguez de Manrique (madre del Reverendo Señor Presbítero Gustavo Manrique), quien partió a los 105 años de edad.

El jefe comunal expresó a través de sus redes sociales sus más sentidas condolencias al Padre Manrique, a sus familiares y seres queridos:

“Con hondo pesar por el fallecimiento de su madre, acompañamos al Padre Gustavo porque es una persona con gran vocación de servicio y todo lo que implica una pérdida tan grande como lo es la de una madre. Mis condolencias a sus familiares, seres queridos y a toda la comunidad que la rodea. El Gobierno Municipal acompaña en este momento de dolor a la familia y a toda la comunidad que rodea al querido sacerdote”, expresó el intendente Mario Alberto Ishii.