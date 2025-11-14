Soledad Martínez: “La guardia del Houssay Oeste prueba que la salud pública puede gestionarse bien”

A tan solo tres meses de su inauguración, la guardia del Hospital Houssay Oeste ya atendió a más de 5000 vecinos, mejorando el acceso a la salud para quienes viven en los barrios de Munro, Villa Adelina, Carapachay, Florida Oeste y Villa Martelli, con un servicio de emergencia de calidad cerca de sus casas.

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, recorrió las instalaciones para supervisar el funcionamiento del lugar, y destacó: “Es una ampliación del sistema de salud público de Vicente López, los mismos médicos, el mismo equipamiento, la misma calidad de atención en la salud para los vecinos, lo tenemos en el Hospital Houssay del lado este de la Panamericana y también para todos los vecinos del oeste. Estamos muy contentos, estoy acá haciendo un balance con la responsable de esta guardia y más de 5500 vecinos se atendieron en estos 3 meses. Los vecinos están agradecidos por tener un sistema de salud de calidad como el de Vicente López muy cerca de su casa”.

La guardia funciona las 24 horas, está ubicada en el barrio de Florida Oeste (Florentino Ameghino 946), y está equipada con salas de internación, shockroom, cuatro consultorios, ocho camas para internación, área de enfermería y salas de espera.

Al igual que la que se encuentra en el este del partido, la guardia cuenta con un sistema de triage que clasifica a los pacientes según el nivel de urgencia, con los colores rojo, amarillo o verde, permitiendo mejorar la calidad y seguridad de la atención, reducir los tiempos de espera y optimizar la eficiencia de los servicios de emergencia.

Por otro lado, Soledad Martinez se refirió a la ausencia de inversión en materia de salud por parte del gobierno provincial: “En Vicente López nos hacemos cargo de los problemas de nuestros vecinos. El gobierno provincial es un gobierno ausente en este distrito. Lo decimos en la seguridad, lo decimos en la educación y también, tristemente, en la salud. Los hospitales provinciales se caen a pedazos y nosotros mostramos año a año que se puede gestionar bien, que puede haber una salud pública de calidad de cara a la demanda que tienen los vecinos y también sostener al equipo médico y al equipo auxiliar, que puedan trabajar en las mejores condiciones, cuando uno recorre este lugar lo ve y los vecinos lo ven a diario”.

En los últimos años Vicente López realizó más de 20 obras en el Hospital Houssay y en el resto de los centros de salud municipales. “No es una obra aislada, no es una salita de primeros auxilios, esta es una guardia con alta, media y baja complejidad. Así que todo el equipamiento tecnológico y todo lo que hemos invertido en este último tiempo son recursos municipales que van directo a la atención de salud pública y de calidad para nuestros vecinos”, concluyó Soledad Martínez.