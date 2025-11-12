En Benavídez, Zamora participó del agasajo a 50° años del egreso de alumnos y alumnas de la Escuela N° 18

El intendente de Tigre acompañó el encuentro organizado junto a la comunidad educativa de la promoción de 1975. Allí, se descubrió una placa conmemorativa otorgada por el Municipio y se recordó el paso de los y las estudiantes por la institución.

El intendente Julio Zamora participó de la conmemoración a 50° años del egreso de alumnos y alumnas de la Escuela Primaria N° 18 de la localidad de Benavídez. La celebración contó con la presencia de vecinas y vecinos, quienes revivieron su paso por la institución.

“Es un colegio muy arraigado en la comunidad de Benavídez. Realmente fue un evento muy emotivo. Fui alumno de esta escuela primaria y es algo que me emociona. El compromiso del Municipio es seguir estando presentes en el futuro que tenga esta escuela”, expresó el jefe comunal.

La actividad se llevó adelante en horas de la mañana y contó con las palabras de las ex docentes y alumnas: Mirta Rodríguez, Susana Ugarte y Laura Tomazo. Para finalizar la actividad, el intendente y los presentes descubrieron una placa recordatoria de la promoción 1975.