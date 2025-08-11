Juan Andreotti homenajeó a los clubes de barrio por el “Día del Fomentista”

En el nuevo Teatro Otamendi, el Intendente de San Fernando celebró con representantes de los 61 clubes, uniones vecinales y sociedades de fomento del distrito, que recibieron un aporte económico del Municipio y fueron agasajados con un show del humorista Sergio Gonal.

Acompañado de funcionarios y concejales, Juan Andreotti expresó el motivo de la velada: “Hoy agasajamos a los fomentistas en su día, que tanto hacen por toda nuestra comunidad, en los clubes y en las Sociedades de Fomento, para realmente poder devolver, acompañar y ayudar un poquito por todo ese esfuerzo que hacen día a día”.

En el acto, el Intendente anunció que se realizará un aporte económico de $800.000 para las refacciones de cada una de las instituciones y agregó: “en este momento donde nos están llevando a vivir en el egoísmo, a que no nos importe el otro, poder estar con ellos, que todo el día piensan en dar una mano y en compartir tiempo con el otro, es importante para el Municipio”.

Asimismo, la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, resaltó: “estas instituciones hacen tanto bien a nuestro distrito, que aportan a la comunidad, sobre todo en la solidaridad entre vecinos, en mirar al otro y tratar de ayudarnos los unos a los otros con las necesidades que tenemos en nuestra comuna”.