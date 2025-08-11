martes, agosto 12, 2025
Juan Andreotti homenajeó a los clubes de barrio por el “Día del Fomentista”

Redacción Periódico Para Todos

En el nuevo Teatro Otamendi, el Intendente de San Fernando celebró con representantes de los 61 clubes, uniones vecinales y sociedades de fomento del distrito, que recibieron un aporte económico del Municipio y fueron agasajados con un show del humorista Sergio Gonal.

Acompañado de funcionarios y concejales, Juan Andreotti expresó el motivo de la velada: “Hoy agasajamos a los fomentistas en su día, que tanto hacen por toda nuestra comunidad, en los clubes y en las Sociedades de Fomento, para realmente poder devolver, acompañar y ayudar un poquito por todo ese esfuerzo que hacen día a día”.

En el acto, el Intendente anunció que se realizará un aporte económico de $800.000 para las refacciones de cada una de las instituciones y agregó: “en este momento donde nos están llevando a vivir en el egoísmo, a que no nos importe el otro, poder estar con ellos, que todo el día piensan en dar una mano y en compartir tiempo con el otro, es importante para el Municipio”.

Asimismo, la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, resaltó: “estas instituciones hacen tanto bien a nuestro distrito, que aportan a la comunidad, sobre todo en la solidaridad entre vecinos, en mirar al otro y tratar de ayudarnos los unos a los otros con las necesidades que tenemos en nuestra comuna”.