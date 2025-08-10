Zamora: “Tenemos que encontrar una salida para proteger el empleo, a los jubilados, a las personas con discapacidad y a quienes sufren adicciones”

Lo manifestó el intendente de Tigre, en el marco de un encuentro con adultos mayores de diversos centros de jubilados de Troncos del Talar. “Hay que pensar en una sola Argentina y dejar atrás la polarización para preocuparnos por los desempleados y la situación de las pymes”, añadió Zamora.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, mantuvo una reunión con los diferentes centros de jubilados de la localidad de Troncos del Talar, con el propósito de dialogar sobre sus principales problemáticas y mayores necesidades ante el contexto económico actual. Durante la actividad, se abordaron temáticas como el detrimento de los ingresos mensuales, la falta de acceso a medicamentos, las adicciones, la condición de las personas con discapacidad, entre otras.

“Charlamos con muchos adultos mayores que están viviendo una situación muy difícil producto de sus ingresos y el veto de Milei en la Ley de ajuste jubilatorio. Contamos nuestra visión de la realidad, pensar en una sola Argentina y dejar atrás la polarización, para preocuparnos en los desempleados y los empresarios de pymes”, expresó Zamora.

Y añadió: “Tenemos que encontrar una salida de producción, pleno empleo y protección de los sectores más vulnerables como los jubilados, las personas con discapacidad y quienes sufren adicciones Estos últimos están en la orfandad porque el Sedronar no actualiza los aranceles y están en riesgo de cerrar las instituciones que trabajan en el tema”.

El encuentro se desarrolló en el Centro de Jubilados Troncos del Talar, donde vecinos y vecinas compartieron una merienda. El intendente Zamora, junto a su equipo de trabajo, brindó un discurso donde enfatizó su rechazó al veto del Gobierno nacional hacia el aumento de la jubilación y planteó la necesidad de un Estado más presente cerca de los adultos mayores.

Por su parte, la concejala Cecilia Ferreira, sostuvo: “Fue una reunión virtuosa con los centros de jubilados de Troncos. El intendente habló con cada vecino y vecina sobre sus preocupaciones, quienes le contaron lo que sucede con su medicación, atención médica y recursos económicos. La prioridad son los adultos mayores, los discapacitados y el sistema de salud. Vamos a seguir caminando por esta localidad y todo Tigre para estar cerca de la comunidad”.