Luciano Cáceres, Dayub, Capusotto y más grandes artistas llegarán en julio al Teatro Otamendi

Entre otros espectáculos, en la flamante sala del distrito se presentará el viernes 4 “Muerde” con Luciano Cáceres, y el viernes 11 “El Lado C” con Diego Capusotto. La programación incluye además a Mauricio Dayub con su unipersonal “El Equilibrista” el sábado 12; a Luis Rubio con “Eber en Vivo” el viernes 18, y el domingo 20 un concierto del destacado guitarrista y compositor Juan Falú. Además, hay Noches de Cine gratuito los días jueves, unicamente con reserva previa.

El recientemente inaugurado Teatro Otamendi ofrece todo el año a las vecinas y vecinos de San Fernando espectáculos de gran calidad para todos los gustos, que pueden disfrutar a precios populares o gratuitamente con reserva previa ingresando a www.teatrootamendi.com

En la programación de julio se destacan, entre otras, la obra teatral “Muerde” con Luciano Cáceres, que subirá a escena el viernes 4 a las 20 horas; en tanto que el viernes 11 a las 20, se presentará el capocómico Diego Capusotto con “El Lado C”. El sábado 12 a las 20 será el turno de Mauricio Dayub con el exitoso “El Equilibrista” y el viernes 18 a las 20 “Eber en Vivo”, con Luis Rubio como Eber Ludueña. Además, el domingo 20 a las 18 habrá un concierto del destacado guitarrista y compositor Juan Falú.

Se recuerda que las entradas virtuales se adquieren únicamente en www.teatrootamendi.com. Para más información, dirigirse a Sarmiento 1477, San Fernando, o llamar al (11)2713-1966 de lunes a viernes de 10 a 20 horas.

Sobre las reservas de entradas gratuitas, las mismas caducan 10 minutos antes del inicio de la función. A partir de ese momento, se habilitará el ingreso por orden de llegada, según disponibilidad de sala. Quienes hayan reservado, deben presentarse con antelación para garantizar su lugar. También invitamos a quienes no hayan podido reservar a acercarse igualmente al teatro, ya que muchas veces se liberan localidades antes de comenzar la función.

La programación completa del mes de julio es la siguiente:

Jueves 3 – 20 hs.

Noches de Cine Club:

“La Vida de Brian”

Director: Monty Python

Durante la época bíblica, un hombre parece ser el mesías, y se ve puesto como líder de un movimiento religioso.

Viernes 4 – 20 hs.

Ciclo de Teatro:

“Muerde” con Luciano Cáceres

Autor y Director: Francisco Lumerman.

Es un thriller en solitario, casi policial, donde René, que está manchado de sangre y no entiende por qué, intentará averiguar de dónde vienen sus heridas; mientras Rosa y su pasado lo acechan en todo lo que calló.

Galardonada con el segundo premio de obras inéditas del Fondo Nacional de las Artes (2015); Premio Estrella de Mar- Mejor Unipersonal (2024); nominada como Mejor Obra Martin Fierro (2025) y 4 nominaciones “Teatro del Mundo”

Sábado 5 – 20 hs.

Sábados Espectaculares:

“Un Poyo Rojo”

Director: Hermes Gaido

Artistas: Alfonso Barón – Luciano Rosso.

Un cruce entre la danza, el deporte y la sexualidad. A partir del lenguaje corporal, la obra explora los límites del lenguaje contemporáneo respecto del movimiento y sus posteriores interpretaciones. Es una provocación, una invitación a reírnos de nosotros mismos y, a la vez, reconocer nuestra totalidad. Una mezcla de acrobacia y comicidad.

Domingo 6 – 18 hs.

Danza aérea:

“8Cho- Tango Aéreo + 18”

Intérpretes: Compañía de danza aérea de Brenda Angiel.

La compañía argentina de danza aérea y contemporánea de Brenda Angiel ha desarrollado un estilo característico creando un vocabulario de movimiento que, suspendiendo a bailarines de sogas y arneses, cambió la perspectiva de la danza. La compañía es mundialmente conocida por crear un lenguaje que trasciende las fronteras de la danza convencional, transportando su arte a otra dimensión escénica.

Jueves 10 – 20 hs.

Noches de Cine Club:

“Felicidades”

Director: Lucho Bender

Nochebuena en Argentina. Un escritor famoso que no es feliz y que decide viajar al encuentro de su amada; un médico que quiere salir con una española, y un odontólogo loco por encontrar el juguete que su hijo quiere de regalo. Una ácida visión sobre la otra cara de la Navidad, donde la clase media insiste en sostener una celebración que ya ha perdido su naturaleza. Todos festejan, pero se centra en los que quedan fuera: los protagonistas, que transitan en un mundo al revés, un mundo en el que irónicamente los justicieros se vuelven delincuentes y los nobles, miserables.

Viernes 11 – 20 hs.

Teatro:

“El Lado C”con Diego Capusotto y Nancy Gianpaolo

Producción: Damián Sequeira

Un encuentro íntimo con el público, donde la ficción supera la realidad.

El formato, encarado por otros grandes cómicos del mundo, presenta anécdotas, alegrías, éxitos, fracasos y sucesos desconocidos por el público masivo. Una oportunidad inigualable para conocer de primera mano aspectos inéditos de la trayectoria y vida personal de una de las figuras más populares de las últimas décadas.

La propuesta combina material audiovisual con una conversación teñida por el estilo humorístico inconfundible del gran capocómico, con una trayectoria que abarca inolvidables programas de TV como Chachacha, Todo x 2 pesos y Peter Capusotto y sus videos, películas y obras de teatro.

Sábado 12 – 20 hs.

Sábados Espectaculares:

“El Equilibrista”, con Mauricio Dayub

Autores: Patricio Abadi, Mauricio Dayub, Mariano Saba

“Mi abuelo atravesó el mar con su acordeón en una caja que decía “Frágil” igual a la de mi padre donde guardaba las obras de arte que remataba; y mi abuela soñaba con cajas que no abría. Yo también soñaba con una, pero me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Abrí otra, y comprendí a mis tíos. Y en la última, encontré a un adulto al que no le gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad, y por eso este espectáculo”.

“El Equilibrista” obtuvo tres nominaciones para los premios ACE 2019, mejor actuación, mejor dirección y mejor música original, llevándose el premio a la mejor actuación en unipersonal, dirección en teatro alternativo y ACE de Oro 2019.

Domingo 13 – 18 hs.

Conciertos del Mundo:

“Coro de Garage- Misa Bach”

Dirección: Demián Sielecki.

El Coro de Garage es una agrupación coral independiente fundada en 2015 por su director, con amplia trayectoria en el medio. Se interpretarán fragmentos corales de la Misa en Si Menor de Johann Sebastian Bach, concierto comentado.

Jueves 17 – 20 hs.

Noches de Cine Club:

“Playtime” (Francia, 1967)

Dirección: Jacques Tati

Viernes 18 – 20 hs.

Viernes de Humor:

“Eber en Vivo”

Artista: Luis Rubio.

Eber Ludueña llega a San Fernando. El “mariscal del revoleo” mostrará su lado humano (que lo tiene) sus inicios en el fútbol, y un reconocimiento especial a los que lo ayudaron a dar sus primeros pasos en el fútbol, y todavía no se arrepintieron.

Eber será el anfitrión en un recorrido imaginario por su extensa trayectoria deportiva, narrando sus escasos aciertos, sus módicos triunfos y sus innumerables fracasos.

Sábado 19 – 20 hs.

Sábados Espectaculares:

“El Brote” con Roberto Peloni.

Director: Emiliano Dionisi

A un actor se le comienzan a desdibujar los límites entre la ficción y la realidad y ahora hasta desconfía de quien escribe los acontecimientos de su propia vida. ¿Qué clase de personaje somos en esta historia?

El nuevo espectáculo de la Compañía Criolla, estrenado en 2022, es considerado un fenómeno de la cartelera teatral porteña, aclamado por la crítica y el público, recibiendo dos nominaciones a los premios ACE y su texto publicado por Editorial Atuel.

Domingo 20 – 18 hs.

Conciertos del Mundo:

“Juan Falú”

Luego de sus presentaciones en el interior y la Ciudad de Buenos Aires, llega a la Provincia de Buenos Aires para compartir en vivo un recorrido por su vasto repertorio.

Guitarrista y compositor, es uno de los máximos exponentes de la guitarra argentina, que dejó su huella en la música latinoamericana. Concierto íntimo inolvidable de uno de los íconos musicales más importantes de nuestras raíces.

Cada mes, el Teatro Otamendi propone muchas actividades tales como recitales, ciclos de humor, drama, cine gratuito, visitas guiadas gratuitas, exposiciones y diversas propuestas artísticas para disfrutar en familia, en pareja y con amigos.